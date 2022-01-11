Karda mahsur kalan beş kişi kurtarıldı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde karda mahsur kalan 5 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Paşa Yaylası’ndan ilçe merkezine hareket halinde bulunan bir aracın yolda kara saplandığı ve içerisinde beş kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler araç içerisindeki beş kişiyi bulundukları yerden alarak, güvenli bölgeye intikal ettirdi. Kurtarılan beş kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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