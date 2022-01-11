Aydın BŞB kupada Fenerbahçe'ye konuk

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın lider Fenerbahçe Opet ile deplasmanda Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesine çıkacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı FB TV ve TVF Voleybol TV yayınlayacak. Kupada C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp çeyrek finale kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Ligde ilk yarıda İstanbul'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-01-11 11:30:42



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