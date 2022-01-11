Okçular hedefi şaşırmadı

Adnan Menderes Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Topluluğu Denizli’de katıldığı yarışmadan başarıyla döndü.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Geleneksel Okçuluk Topluluğu, Denizli’de düzenlenen 7. Kazıkbeli Geleneksel Okçuluk Müsabakası’na ADÜ’yü temsil etti. Müsabakanın kadınlar kategorisinde ADÜ öğrencisi Melek Akdaş, 3. olurken takımlar yarışmasında ADÜ Geleneksel Okçuluk Topluluğu, yarı final oynama başarısı gösterdi.
ADÜ’den yapılan açıklamada, “Yarışmada öğrencilerimiz, Beyza Başaran, Melek Akdaş, Emin Öztürk, Şerafettin Urkan ve İbrahim Bardakçı yer aldı. Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.
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