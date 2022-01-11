Başkan Güler’in yeni çiftlere desteği devam ediyor

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 2021 de olduğu gibi 2022 yılında da işletmesi Köşk Belediyesine ait olan düğün salonlarından hiç bir ücret alınmayacağını duyurdu.



Köşk Belediyesi, Başkan Güler’in talimatıyla pandemi döneminde ekonomik açıdan vatandaşlara destek olmak için yeni evlenecek belediye bünyesindeki düğün salonlarından ücretsiz yararlanmaları yönünde karar almıştı. 2022 yılında da düğün salonlarından ücret talep etmeyeceklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Korona virüs salgınını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de olumsuz yönde etkiledi. Bu zorlu süreçte cemiyet düzenleyecek vatandaşlarımıza ekonomik açıdan katkı sağlamak amacıyla Belediyemizin işletmeciliğini yaptığı 15 adet düğün salonumuzu ücretsiz olarak kullanıma sunduk. 2022 yılında da artan maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda çorbada bizimde tuzumuz olsun diyerek evlenecek ve cemiyet düzenleyecek vatandaşlarımızı düğün salonlarımızdan ücretsiz yararlandırmaya devam edeceğiz. Köşk Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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