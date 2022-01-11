Uyuşturucuyu turşu bidonlarına sakladı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda turşu bidonlarına saklanmış uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde yapılan operasyonda turşu bidonu içerisine saklanarak kamufle edilmiş 11 kilogram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, olayda F.H.G. isimli şahıs yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan mahkemeye sevk edilen F.H.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

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