Başkan Kaplan gazeteciler buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaplan gazeteciler buluştu

İHA

Başkan Kaplan gazeteciler buluştu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler' günü dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Koçarlı Millet Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı ile gazetecilerle buluştu. Kahvaltı sonrası gazetecilerle sohbet eden Başkan Kaplan, gazeteciliğin çok basit bir meslek gibi görünse de çok ulvi bir görev olduğunu ifade etti. Koçarlı'da 25 bin civarı insanın yaşadığını ve tüm vatandaşlara basın marifeti ile projelerini anlattıklarını belirten Başkan Kaplan, "Koçarlı'da yaşayan herkese tek tek ulaşıp hayalimizdeki projeleri anlatmamız mümkün değil. Bunu basın marifeti ile yapıyoruz. Yapmak istediğimiz fikirleri basın yolu ile kamuoyu ile paylaşıyor, olumlu tepki aldığımız projeleri hayata geçiriyoruz. Tepkiler olumlu değilse de o düşüncelerimizin üzerinde tekrar çalışıyoruz" dedi.

Koçarlı Millet Bahçesi'ninin yapımına göreve gelir gelmez başladıklarını ifade eden Başkan Kaplan, "Burası çevresi ile birlikte 1819 bin metre karelik mezbelelik bir alandı. Göreve gelir gelmez burayı projelendirip hemen yapımına başladık. Doğru zamanda doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu günlere kalsaydı belki ekonomik durumlardan dolayı yapamayabilirdik. İnşallah bu sıkıntılı dönemi milletçe hep birlikte aşarız. Burada 800 kişiye aynı anda hizmet verebilecek bir düğün salonumuz da var. Çocuk oyun grupları, spor alanları, yazlık tefrişatımızı da önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Sadece Koçarlı halkına değil bölge halkına da hizmet vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki HaziranTemmuz aylarında KoçarlıÇine bağlantı yolunu da hizmete açılması ile Koçarlı ilçemiz daha da canlanacaktır. Hafta sonu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Menderes Müzesi başta olmak üzere Koçarlı’da bir çok sosyal alanı faaliyete geçirdik geçirmeye devam edeceğiz. Bunun yanında önümüzdeki 500 konutluk sosyal konut projesini de faaliyete geçireceğiz. Millete verdiğimiz sözlerin yüzde 92’sini tamamladık. Çok eksiğimiz kalmadığı gibi seçim vaatlerimiz arasında olan projelerin yanında ilave projeleri de yerine getirdik. Milletimiz ne istiyorsa onu yapıyoruz. Önce insan odaklı çalışıyoruz. Davete icabet edenlere teşekkür ediyor bir gün değil 365 gün basının yanındayız. Doğru bilgi vermek adına emek veren fedakar ve cefakar basın mensubu arkadaşlarımızın 10 0cak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum" diye konuştu.

Toplantıda orman yangınları nedeniyle ciddi mücadele eden Ege Bölgesi’ndeki ağaçlandırma çalışmalarına destek olunması, herkesin bir ağaç dikmesi için katılım sağlayan basın mensuplarına çam fidanı hediye edilirken, belediye olarak hem sağlıkçılar hem de basın camiası adına koru oluşturacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucuyu turşu bidonlarına sakladı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu turşu bidonlarına sakladı
Başkan Güler’in yeni çiftlere desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Güler’in yeni çiftlere desteği devam ediyor
Aydınlı gazeteciler düzenlenen gecede stres attı
YEREL HABERLER Aydınlı gazeteciler düzenlenen gecede stres attı
Aydın’da Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı
YEREL HABERLER Aydın’da Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği ...
Nazilli’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu ...
Aydın’da uçurtma şenliği yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da uçurtma şenliği yapıldı
Okçular hedefi şaşırmadı
YEREL HABERLER Okçular hedefi şaşırmadı
Aydın BŞB kupada Fenerbahçe'ye konuk
YEREL HABERLER Aydın BŞB kupada Fenerbahçe'ye konuk
ADÜ’de akademik yükseltme töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de akademik yükseltme töreni gerçekleşti
Aydın’da barajların doluluğu umut veriyor
YEREL HABERLER Aydın’da barajların doluluğu umut veriyor
Karda mahsur kalan beş kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan beş kişi kurtarıldı
Bergamot, pazarın ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Bergamot, pazarın ilgi odağı oldu
Aydınlı ünlü sanatçı Ateş kulakların pasını sildi
YEREL HABERLER Aydınlı ünlü sanatçı Ateş kulakların pasını sildi
Nazilli Belediyesi, Dereköy Çayı’nı ışıklandırdı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi, Dereköy Çayı’nı ışıklandırdı
Aydın emniyeti hırsızlara geçit vermiyor
YEREL HABERLER Aydın emniyeti hırsızlara geçit vermiyor
Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını aşıp, iş makinesinin lastiğini kesti
YEREL HABERLER Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını ...
Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını aşıp, iş makinesinin lastiğini kesti
YEREL HABERLER Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını ...
Gazibeğendi’nin patili müdavimleri artık daha mutlu
YEREL HABERLER Gazibeğendi’nin patili müdavimleri artık daha mutlu
Grand ve Orient Bazaar’da yenileme mesaisi 7/24 sürüyor
YEREL HABERLER Grand ve Orient Bazaar’da yenileme mesaisi 7/24 ...
Efeler'de üçüncü Kitap Kafe kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Efeler'de üçüncü Kitap Kafe kapılarını açıyor
Tarımsal öğrenimin başlamasının 176. yıl dönümü Aydın'da kutlandı
YEREL HABERLER Tarımsal öğrenimin başlamasının 176. yıl dönümü ...
Yılın ilk koordinasyon kurulu toplandı Aydın’da en çok yatırımı sağlık hizmetleri aldı
YEREL HABERLER Yılın ilk koordinasyon kurulu toplandı Aydın’da en ...
Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.