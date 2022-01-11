Aydın Büyükşehir Belediyesi bir kooperatife daha destek verdi Bozdoğan Haydere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne hibe edilen süt soğutma tankıyla üreticilerin kazancı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bir kooperatife daha destek verdi Bozdoğan Haydere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne hibe edilen süt soğutma tankıyla üreticilerin kazancı arttı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi bir kooperatife daha destek verdi Bozdoğan Haydere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne hibe edilen süt soğutma tankıyla üreticilerin kazancı arttı

Kooperatifçiliğe ve kooperatiflere özel önem veren Aydın Büyükşehir Belediyesi küçük aile işletmelerinin kalkınması için bir tarımsal kalkınma kooperatifine daha süt soğutma tankı hibe etti. Bozdoğan’ın Haydere Mahallesi’ndeki Haydere Kırsal Kalkınma Kooperatifi’ne yapılan hibeyle üreticiler sütü soğutarak sattıkları için gelirlerinin arttığının altını çizerken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da kolektif üretime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Üreticilerin bir araya gelerek güç birliği yapmaları için her türlü desteği sunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir kooperatife daha 6 tonluk süt soğutma tankı hibesinde bulundu. Son sistem süt soğutma tankıyla sütlerini soğutarak sattıkları için pazarlık şansları artan üreticiler daha fazla kazanmaya başladı. Kooperatiflerinin 65 üyesi olduğunu söyleyen Haydere Kırsal Kalkınma Kooperatifi’nin Başkanı Mustafa Hızal, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bir dilekçemizle süt soğutma tankımızı gönderdi. Bu tank üreticimizin daha iyi fiyatlara süt satmasını sağlıyor. Bizim amacımız küçük üreticiyi kalkındırmak. Daha çok süt toplasak hem üreticimizin kazancı daha da çoğalacak hem de bizim kazancımız çoğalacak. Yem fiyatlarına yeni gelen zamlardan dolayı, mazota ve gübreye gelen zamlardan dolayı üreticiler sıkıntı çekiyor” dedi.

"Teşvikler üretime yansıyor"
Çiftçiye destek verildiğinde çiftçinin de daha fazla üreteceğinin altını çizen Hızal “Son zamlardan dolayı üreticimiz üretmekten uzaklaşmaya başladı. Böyle teşvikler olunca üretici biraz daha üreteyim diye uğraşıyor. Ama teşvik almazsa üretici üretmekten vazgeçiyor. Büyükşehir Belediyemiz tankı vermeden önce çok sıkıntı yaşıyorduk. Sağ olsun Özlem Başkanımız tankımızı verdi ve daha rahat çalışıp daha rahat kazanmaya başladık. Üreticilerimize de bunu yansıtmaya başladık” ifadelerini kullandı.

"Enerji giderlerimiz azaldı"
Kooperatifin başkan yardımcısı Cüneyt Çetin ise kendisinin de bir çiftçi olduğunu hatırlatıp “Sağ olsun Özlem Başkan kooperatif adına bizlere çok güzel imkanlar sağladı. Böyle son teknoloji, elektrik sarfiyatı az olan ve masraflarımızı azaltan güzel bir tank gönderdi. Şu anda daha çok süt soğutup daha az enerji harcıyoruz. Enerji harcamamız 500600 lira azaldı. Tank arıza yapar da sütümüz bozulur kaygımız yok, kafamız rahat” dedi.

"Kooperatife büyük bir yatırım"
Kooperatif üyelerinden Ahmet Berdik ise “Daha önce süt soğutma tankımızı süt verdiğimiz kuruluştan temin ediyorduk, yetersizdi. Özlem Başkan buraya geldiğinde rica etmiştik, isteğimizi yerine getirdi. Bu tank olmasa süt verdiğimiz kuruluşa sıcak süt verecektik. Bunun yanında tankımız mahallemizde olduğu için daha rahat çalışıyoruz. Bu tank üretimi teşvik ediyor ama yaşadığımız süreçte bu işten para kazanmıyoruz. Mecburuz, yapıyoruz. Bu zor zamanda böyle bir imkân sunduğu için Özlem Başkan’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hibe edilen tankın tam otomatik olduğunu hatırlatan Berdik, “Kooperatif adına büyük bir yatırım. Fakat sadece Büyükşehir Belediyesi değil başka kurumlar da kooperatiflere destek vermeli” ifadelerini kullandı.

"Üreticimizin pazarlık şansını artırıyoruz"
Üreticilerin güç birliği yapmalarını ve bu şekilde daha fazla kazanmalarını her zaman destekleyeceklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, “Kooperatiflerimize süt soğutma tankları hibe ederek sadece onların litre başına 20 kuruş destek alarak daha fazla kazanmalarını değil, tüketicilerimizin de soğutulmuş ve hijyenik süte ulaşmalarını hedefliyoruz. Bunun yanında üreticilerimiz kendi tankları olduğu için pazarlık şanslarını artırıyor ve özgürce istedikleri firmayla çalışabiliyorlar. Üreticimizin, dolayısıyla da ülkemizin daha fazla kazanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz, üreticimizin yeter ki daha fazla üretmek istesin. Her zaman üreticimizin yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor yenilerle evinde
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor yenilerle evinde
Başkan Kaplan gazeteciler buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kaplan gazeteciler buluştu
Uyuşturucuyu turşu bidonlarına sakladı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu turşu bidonlarına sakladı
Başkan Güler’in yeni çiftlere desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Güler’in yeni çiftlere desteği devam ediyor
Aydınlı gazeteciler düzenlenen gecede stres attı
YEREL HABERLER Aydınlı gazeteciler düzenlenen gecede stres attı
Aydın’da Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı
YEREL HABERLER Aydın’da Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği ...
Nazilli’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu ...
Aydın’da uçurtma şenliği yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da uçurtma şenliği yapıldı
Okçular hedefi şaşırmadı
YEREL HABERLER Okçular hedefi şaşırmadı
Aydın BŞB kupada Fenerbahçe'ye konuk
YEREL HABERLER Aydın BŞB kupada Fenerbahçe'ye konuk
ADÜ’de akademik yükseltme töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ’de akademik yükseltme töreni gerçekleşti
Aydın’da barajların doluluğu umut veriyor
YEREL HABERLER Aydın’da barajların doluluğu umut veriyor
Karda mahsur kalan beş kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan beş kişi kurtarıldı
Bergamot, pazarın ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Bergamot, pazarın ilgi odağı oldu
Aydınlı ünlü sanatçı Ateş kulakların pasını sildi
YEREL HABERLER Aydınlı ünlü sanatçı Ateş kulakların pasını sildi
Nazilli Belediyesi, Dereköy Çayı’nı ışıklandırdı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi, Dereköy Çayı’nı ışıklandırdı
Aydın emniyeti hırsızlara geçit vermiyor
YEREL HABERLER Aydın emniyeti hırsızlara geçit vermiyor
Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını aşıp, iş makinesinin lastiğini kesti
YEREL HABERLER Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını ...
Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını aşıp, iş makinesinin lastiğini kesti
YEREL HABERLER Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını ...
Gazibeğendi’nin patili müdavimleri artık daha mutlu
YEREL HABERLER Gazibeğendi’nin patili müdavimleri artık daha mutlu
Grand ve Orient Bazaar’da yenileme mesaisi 7/24 sürüyor
YEREL HABERLER Grand ve Orient Bazaar’da yenileme mesaisi 7/24 ...
Efeler'de üçüncü Kitap Kafe kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Efeler'de üçüncü Kitap Kafe kapılarını açıyor
Tarımsal öğrenimin başlamasının 176. yıl dönümü Aydın'da kutlandı
YEREL HABERLER Tarımsal öğrenimin başlamasının 176. yıl dönümü ...
Yılın ilk koordinasyon kurulu toplandı Aydın’da en çok yatırımı sağlık hizmetleri aldı
YEREL HABERLER Yılın ilk koordinasyon kurulu toplandı Aydın’da en ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.