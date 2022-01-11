Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Genç Roma dönemine olduğu değerlendirilen sikkeleri alıcı görünümündeki jandarmaya satmaya çalışan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, V.A. isimli şüphelinin elinde tarihi eser olduğunu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, V.A. ile temasa geçerek sikkeleri almak istediğini belirtti. Yanında Z.A. ve B.Ç. ile beraber üzerinde bir miktar sikke ile buluşma noktasına gelen V.A., tarihi eserleri çıkardığı anda jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelinin İsabeyli Mahallesinde yaşadığı evinde yapılan aramada; 1642 adet Genç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ç. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest kalırken, V.A. ve Z.A. ise sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ele geçirilen sikkeler de Aydın Arkeoloji Müzesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN

2022-01-11 20:06:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.