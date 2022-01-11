Köşk’te araç şarampole yuvarlandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.

Olay, Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden F.D.'nin kullandığı araç şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede kazayı gören vatandaşlar araç içerisinde kalan sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. Maddi hasar meydana gelen kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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