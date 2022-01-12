AFAD arama kurtarma eğitimlerini sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD arama kurtarma eğitimlerini sürdürüyor

İHA

AFAD arama kurtarma eğitimlerini sürdürüyor

Aydın Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. personeline arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü, ildeki kurum, kuruluş ve firmalarda arama kurtarma eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda AFAD yetkilileri, Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin Sultanhisar ve Kuyucak’a bağlı Pamukören Mahallesi’nde faaliyet gösteren işletmelerinde görev yapan 324 personele eğitim verdi.

İki gün süren eğitimde firma personelleri, uzman ekiplerce deprem ve benzeri durumlara karşı hafif arama kurtarma eğitimi alarak bilgilendirildi. Eğitimlere, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman bizzat katıldı. Afet eğitimlerinin hayati önem taşıdığını hatırlatan Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. İş Güvenliği Uzmanı Gökhan Çiner, “Bu eğitimlerle 324 personelimiz temel afet eğitimi alarak bir felaket durumunda neler yapması gerektiğini öğrendi. Doğal afetler, her an başımıza gelebilir. Bu nedenle bir afet durumunda ne yapılması gerektiğini, acil müdahale yöntemlerini bilmek hayati önem taşıyor. Personellerimize uzman ekibiyle bu eğitimi sunan AFAD İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım İl Müdürlüğü’nden fuara davet
YEREL HABERLER Tarım İl Müdürlüğü’nden fuara davet
Başkan Özmeriç’ten sürücülere çağrı: Kurallara uyalım, değerlerimizi trafikte kaybetmeyelim
YEREL HABERLER Başkan Özmeriç’ten sürücülere çağrı: Kurallara ...
Nazilli’de öğrenciler kan bağışına dikkat çekti
YEREL HABERLER Nazilli’de öğrenciler kan bağışına dikkat çekti
Başkan Kaplan gazetecilere yeni hizmet binasını tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan gazetecilere yeni hizmet binasını ...
Nazilli'de Sevindikli Mahallesi'nin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Nazilli'de Sevindikli Mahallesi'nin çehresi değişiyor
Jandarmanın dedektifleri, son 1 yılda 995 olayı aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarmanın dedektifleri, son 1 yılda 995 olayı ...
Kuşadası, daha yeşil bir kent olma yolunda hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Kuşadası, daha yeşil bir kent olma yolunda hızla ...
Karacasulu üreticiler, TARSİM hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Karacasulu üreticiler, TARSİM hakkında ...
Dere taşınca mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişilik aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Dere taşınca mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişilik aile ...
Bir anda yükselen suların ortasında kaldılar Sel suları arasında kalan biri çocuk dört kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Bir anda yükselen suların ortasında kaldılar Sel ...
Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vurdu
YEREL HABERLER Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vurdu
Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vurdu
YEREL HABERLER Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vurdu
Türk milletine hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Türk milletine hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişi ...
Tartıştığı sürücüyü silahla vuran şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Tartıştığı sürücüyü silahla vuran şahıs yakalandı
Aydın’da yağmur ve dikkatsizlik kaza getirdi
YEREL HABERLER Aydın’da yağmur ve dikkatsizlik kaza getirdi
Köşk’te araç şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER Köşk’te araç şarampole yuvarlandı
İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti Olay anı iş yeri kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından ...
Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışan 3 şüpheli ...
Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışan 3 şüpheli ...
Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol önünde tabancayla ateş açan bekçiye gözaltı
YEREL HABERLER Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol ...
Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol önünde tabancayla ateş açan bekçiye gözaltı
YEREL HABERLER Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'a geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'a geliyor
Aydın’da soğuk etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da soğuk etkili olacak
Söke Borsa’ya çift tamburlu pamuk analiz cihazı kazandırılıyor
YEREL HABERLER Söke Borsa’ya çift tamburlu pamuk analiz cihazı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.