Ege Denizi’nin güneyinde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın bugün öğlen saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Güney Ege’de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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