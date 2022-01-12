Acil Servis personeline 'Trafik Güvenliği' eğitimi verildi

Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan personele 'trafik güvenliği' eğitimi verildi.



Birleşmiş Milletler’in ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 2030 ve 2050 yılı hedeflerine ulaşılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlarının geniş katkılarıyla hazırlanan 20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 3 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anılan genelge doğrultusunda, 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Karayolu Trafik Güvenliği Strateji İzleme ve Yürütme Kuruluna bağlı Öncelikli Alanlar, Trafik Güvenliği Yönetimi, Alt yapı, Araçlar, Eğitim, Denetim ve Kaza Sonrası Müdahale olmak üzere 7 ayrı Karayolu Trafik Güvenliği İhtisas Grubu oluşturuldu. İhtisas grupları ile yapılan çalışmada trafik kazası yaralılarının müdahale protokolünün geliştirilerek acil servisleri olan tüm sağlık tesislerinde uygulamaya geçirilmesi amacıyla müdahale protokollerinin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kararlaştırılan protokol eğitimleri Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde aktif görev yapmakta olan acil tıp uzmanı, acil tıp asistanı, pratisyen hekim, acil tıp teknisyeni, ambulans ve acil bakım teknikerleri, hemşireler, ebeler, toplum sağlığı memurları, acil tıp teknisyenlerine Acil Tip Uzmanı Dr. Engin Öztürk tarafından, Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi Konferans Salonu'nda üç gün süreyle saat 09.30 ile 12.30 arasında 'trafik güvenliği eğitimleri verildi.

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