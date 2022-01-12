Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, güreşçi öğrencileri ağırladı

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Aydın’da yapılan okullar arası yapılan güreş müsabakalarında Türkiye Şampiyonasında il temsil etmeye hak kazanan güreşçi öğrencileri ödüllendirdi.

Aydın’da düzenlenen okullar arası Serbest Güreş müsabakalarında dereceye giren Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Furkan Fırat Ayaz, Nurettin Enes Toptan, Ahmet Hakan Peker ve Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Nur Samet Yaren Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek tarafından makamında ödüllendirildi. Ödül törenine Gençlik ve Spor Nazilli İlçe Müdürlüğü Güreş Baş Antrenörü Ahmet Soner Erdoğan, Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Şakir Taşkıran, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Koçak, okulun beden öğretmenleri ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin akademik başarının yanında sportif sosyal başarılarının eğitim bir parçası olduğunu ifade eden Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, “Gençlerimize akademik eğitim yanında okullarımızda ilgi ve alakalarına uygun sportif ve sosyal aktivitelerle öğrencilerimizin arttırmaya çalışıyoruz. Bilişim çağında telefon ve bilgisayara bağlı olan öğrencilerimizi bir nebze ihtiyaçları dışından onlardan da uzak tutmuş oluyoruz. Diğer öğrencilerimizi spora teşvikte etmek istiyoruz. Öğrencilerimizin yetişmesinde en büyük katkıyı veren Gençlik ve Spor Nazilli İlçe Müdürlüğü Güreş Baş Antrenörü Ahmet Soner Erdoğan’a, okul müdürleri ve beden öğretmenlerine ve ailelerine çok teşekkür ederim. Türkiye şampiyonasında mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi.

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