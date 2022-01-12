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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan heyecanı

İHA

Söke'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan heyecanı

Aydın'ın Söke ilçesini ve özellikle AK Parti Söke İlçe Teşkilatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geliş heyecanı sardı. 15 Ocak Cumartesi günü Aydın’da olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Söke’ye gelecek. Organize Sanayi Bölgesi’nde Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının açılışını yapacak olan Erdoğan, buradan Efeler'deki mitinge geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a gelişi ile ilgili titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes çalışmalar ile ilgili verdiği bilgide, “Üyelerimize ulaşabilmek ve davet edebilmek adına ekip oluşturduk. Kadın ve Gençlik Kollarımızdan oluşan bu ekip Söke’de 10 bin 210 üyemizi tek tek arayıp davet ediyor. Mahalle Başkanlarımızla bir toplantı yaptık. Bu siyasi bir miting değil, Cumhurbaşkanlığı mitingi. Bu nedenle sadece partililerimiz değil tüm vatandaşlarımız bu mitinge davetli. Ayrıca ilçe teşkilatımız üç kademe olarak PCR testi verecek. Bilindiği gibi İl Danışma Kurulu toplantısına da katılacağız. Söke’den eski TARİŞ önünden araçlar kaldırılacak. Saat 12.00’den itibaren araçlar hareket edecek. Katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı mitinge bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 13.00 itibariyle Söke’ye gelecek. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kağıt fabrikasında işçilerle buluşacak ve fabrikanın açılışı gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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