Söke’de yağışlar yaklaşık 2 bin 500 dönüm araziyi sular altında bıraktı

Aydın'ın Söke ilçesinde Sarıçay ile Menderes Nehri’nin kesiştiği noktada meydana gelen taşkın yaklaşık 500 dönüm araziyi sular altında bıraktı. Söke’ye bağlı Akçakaya Mahallesi mevkiinde ise yaklaşık 2 bin dönüm arazinin taşkın suları altında kaldığı ifade edildi.



Son günlerde yoğun sağanak yağışlar Aydın’ın Söke ilçesinde de etkili oldu. Kuvvetli yağışlarla dağlardan gelen dere suları Sarıçay ve Menderes Nehri ile birleşince bazı noktalarda olumsuzluklara da neden oldu. Söke’ye bağlı Karaatlı Mahallesi yakınlarından Sarıçay ile Menderes Nehri’nin birleştiği noktada taşkın meydana gelirken yaklaşık 500 dönümlük ekili arazinin sular altında kaldığı ifade edildi. Akşam saatlerinde bölgeye gelen DSİ 21 Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma ortaya koyarken olması muhtemel daha büyük felaketlerin önüne geçti.

Diğer taraftan yine Söke ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi’nde de bir kısmı ekili olan yaklaşık 2 bin dönüm arazi sular altında kaldı. Burada da ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.

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