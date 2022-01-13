Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı için başvurular başladı

Aydın’da görev yapan hemşire, ebe ve sağlık memurlarının katılabileceği Aydın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başvuruları bugün başladı.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eğitim çalışmaları aralıksız devam ederken, bu kapsamda Aydın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başvuruları da bugün başladı. 21 Şubat 1 Nisan tarihleri arasında Aydın Devlet Hastanesi’nde düzenlenecek olan programa hemşire, hemşire yetkili ebe ve toplum sağlığı görevlisi sağlık memurları katılabilecek. Programa katılmak isteyen personeller başvurularını 1324 Ocak tarihleri arasında edevlet üzerinden online olarak yapabilecek.



Önlü arkalı kimlik fotokopisi ve diploma ile ebeler için hemşire yetki belgesinin hastane başhekimliğine “Aslı Gibidir” kaşesi yaptırılması gerektiği dikkat çekilirken konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen personel, edevlet üzerinde bulunan form ile başvuru yapıp çıktısını Hastane Başhekimi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatacak. Başvuru yapan personel onaylattıktan sonra tüm belgelerini, program sorumlusuna email olarak gönderimini sağlayarak, görev yaptıkları kurum aracılığı ile 1324 Ocak tarihleri arasında Aydın Devlet Hastanesi’ne üst yazı ile iletmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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