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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da taşkın koruma çalışmaları ile araziler korunacak

İHA

Aydın’da taşkın koruma çalışmaları ile araziler korunacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aydın genelindeki taşkın koruma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl genelinde yürütülen 9 projenin tamamlanması ile birlikte üreticilerin tarım arazileri de taşkınlardan korunacak.
Aydın genelinde bulunan derelerde meydana gelebilecek taşkınların önlenmesi ve tarım arazilerinin korunması amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından il genelinde 9 taşkın koruma projesi gerçekleştirilirken, projelerin tamamlanmasıyla birlikte il genelindeki birçok tarım arazisi taşkınlardan korunarak, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak. Ayrıca ilçe merkezlerinden geçen derelerde yapılan çalışmalar ile birlikte ilçe merkezleri de estetik bir görüntüye kavuşurken, vatandaşları rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik de ortadan kaldırılacak.
İl genelindeki taşkın koruma programları ile bilgilendirme yapan DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, yürütülen 9 projeden 2’sinin tamamlandığını, bir tanesinde yüzde 95 oranında fiziki gelişme sağlandığını ve diğer 6 projenin de 2022 yılı içerisinde ihale edileceğini ifade etti.
Kuyucak, Yenipazar, Kuşadası, Koçarlı, Köşk, Nazilli ilçeleri ve Söke ilçesinde bulunan Savuca Piren Deresi, Bağarası Sarp Deresi, Söke Çayı Islahı olmak üzere yapılacak olan 9 projenin toplam proje bedelleri ise 71 milyon 94 bin TL oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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