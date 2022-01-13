52 yıldır makası elinden düşürmedi Tarak ve makasla geçen yarım asır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

52 yıldır makası elinden düşürmedi Tarak ve makasla geçen yarım asır

İHA

52 yıldır makası elinden düşürmedi Tarak ve makasla geçen yarım asır

Aydın’ın Efeler ilçesindeki yarım asrı geçkin süredir berberlik mesleğini icra eden 72 yaşındaki Mustafa Çakmak 52 yıl önce eline aldığı makası hiç bırakmazken, sağlığı elverdiği sürece de mesleğini devam ettirmek istiyor.

İlkokul eğitiminin ardından okuma imkanı bulamayan ve berber çırağı olarak mesleğe başlayan Mustafa Çakmak o yıllarda eline aldığı tarakla makası bir daha bırakmadı. İşine büyük bir sevgi ile bağlı olan ve askerliğini de berber olarak yapan Çakmak, ilerleyen yaşına rağmen iş yerinin kapısına kilit vurmadı. 52 yıldır Pazar günleri hariç her gün iş yerini sabah saat 08.30’da açan Çakmak, her gelen müşterisini güler yüzü ile karşılayıp, hoş sohbeti ile ağırlıyor. İnsanlığın var olduğu sürece mesleğinin bitmeyeceğini söyleyen Çakmak, herkesin her daim bakımlı olması gerektiğini belirtti.

"Çıraklıktan yetiştim"
Yıllardır severek yaptığı berberlik mesleğine çıraklıktan başladığını ifade eden Mustafa Çakmak, "Çıraklığını yaparak başladığım mesleğimi 52 yıldır aralıksız olarak sürdürüyorum. İlkokuldan çıktıktan sonra ustalarımın yanında çıraklık yaptım ve meslekte ilerledim. Okuyacaktım ancak o dönem okuma imkanı bulamadım. Sonrasında kimsenin eline bakmak istemedim ve kendi mesleğimi yapmaya karar verdim. O günkü şartlarda terzilik, ayakkabıcılık ve berberlik başta olmak üzere bir çok meslek düşündüm. Elimdeki maddi imkanlarım ile yapabileceğim meslek olarak berberliği gördüm ve işe atıldım. Askerde de berberdim. Gittiğim gün akşamı berberhaneye giderek askerleri ve komutanları tıraş etmeye başladım, tezkereye kadar da bu böyle sürdü. 19651970 seneleri arasında bu dükkanda 5 sene çalıştım ve askere de buradan gittim. Askerden geldikten sonra kendi iş yerimi açtım. 13 sene orada kaldım, sonra yer değiştirdim 26 sene başka bir yerde kaldım. Sonrasında da yine askerlik öncesi çalıştığım bu dükkana geri döndüm. 8 senedir de yine buradayım. Sabahları saat 08.3009.00 arası mutlaka dükkanımda olurum. Pazarlar hariç devamlı çalışırım işimden asla taviz vermem. Her gün sabah erkenden gelir ’Bismillah’ diyerek işe başlarım. Severek çalışıyorum ve sağlığımın yettiği yere kadar da mesleğimi sürdürmek istiyorum" dedi.

"Herkes kendine özen göstermeli ve bakımlı olmalı"
Özellikle Korona virüs salgını dolayısıyla herkesin kişisel bakımına ve temizliğine özen göstermesi gerektiği bir dönemden geçtiğimizi hatırlatan Çakmak, "İşinde gücünde olan, mesleğini severek yapan ve eli para gören insanın kendine güveni gelir. Mesleğimiz de insanlık var oldukça sürecek bir meslek. Çok şükür kimseyi açta açıkta bırakmaz. Korona virüs ile birlikte berbere olan ilgi ve alaka daha da attı, temizliğin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Herkesin temiz ve bakımlı olması lazım. Kadın veya erkek hiç fark etmez herkes kendine özen göstermeli. Yıllardır bu mesleği yapıyorum şimdiye kadar temizliğe azami özen gösterdim, göstermeye de devam ediyorum. İnsanlarla temas halinde olan bir meslek grubuyuz. Başta kendi sağlığım olmak üzere müşterilerimin de sağlığı benim için çok önemli" diye konuştu.

"Gençlerin ihtiyaçlarını karşılayabilen herkes çırak bulur"
2000 ile 2020 arasında doğanlar için kullanılan Z kuşağının farklı gereksinimleri olduğunu sözlerine ekleyen Çakmak, "Bugünün gençliği bizim zamanımız gibi değil. Bugün her gencin elinde bir akıllı telefon mutlaka var. Yaşamak istedikleri hayatlar, yapmak istedikleri işler bizim dönemimizden çok farklı. Bu gençlerin masrafını karşılayabilen her usta çırak yada kalfa bulur. Ama bizim dönemimizde bu işler böyle değildi. Büyüklerimiz ustalarımıza ’eti senin kemiği benim. Mesleği öğret para da verme, yeter ki iş öğrensin’ derlerdi. Bu durum artık ortadan kalktı" ifadelerini kullanarak berberliği seven öğrenmek isteyen herkes çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerini alarak meslek öğrenebileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ile buluştu
YEREL HABERLER Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ...
Kuyucak'ta evde aşı hizmeti aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kuyucak'ta evde aşı hizmeti aralıksız sürüyor
Aydın’da taşkın koruma çalışmaları ile araziler korunacak
YEREL HABERLER Aydın’da taşkın koruma çalışmaları ile araziler ...
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı için başvurular başladı
YEREL HABERLER Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ...
Nazilli'de yeniler imzayı attı
YEREL HABERLER Nazilli'de yeniler imzayı attı
Efeler'de üçüncü Kitap Kafe açıldı
YEREL HABERLER Efeler'de üçüncü Kitap Kafe açıldı
Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran ...
Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran ...
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
YEREL HABERLER Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
YEREL HABERLER Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
YEREL HABERLER Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
YEREL HABERLER Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
Söke’de yağışlar yaklaşık 2 bin 500 dönüm araziyi sular altında bıraktı
YEREL HABERLER Söke’de yağışlar yaklaşık 2 bin 500 dönüm araziyi ...
Söke Belediyesi ile Belediye-İş arasında toplu sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Söke Belediyesi ile Belediye-İş arasında toplu ...
Söke Ziraat Odası; “Yağışlarla umudumuz yeniden yeşerdi”
YEREL HABERLER Söke Ziraat Odası; “Yağışlarla umudumuz yeniden ...
Söke'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan heyecanı
YEREL HABERLER Söke'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan heyecanı
Aydın’da fıkra gibi kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da fıkra gibi kaza: 1 yaralı
Didim'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Didim'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor
Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi açılış toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması ...
Nazilli Belediyesi Uzunçam'da kapanan yolları açıyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Uzunçam'da kapanan yolları açıyor
Kuşadası Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine akşam yemeği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine ...
Davutlar Mahallesi'nde ekmeğe zam gelmedi
YEREL HABERLER Davutlar Mahallesi'nde ekmeğe zam gelmedi
Polisin “Dur” ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Polisin “Dur” ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına ...
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, güreşçi öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, güreşçi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.