52 yıldır makası elinden düşürmedi Tarak ve makasla geçen yarım asır

Aydın’ın Efeler ilçesindeki yarım asrı geçkin süredir berberlik mesleğini icra eden 72 yaşındaki Mustafa Çakmak 52 yıl önce eline aldığı makası hiç bırakmazken, sağlığı elverdiği sürece de mesleğini devam ettirmek istiyor.



İlkokul eğitiminin ardından okuma imkanı bulamayan ve berber çırağı olarak mesleğe başlayan Mustafa Çakmak o yıllarda eline aldığı tarakla makası bir daha bırakmadı. İşine büyük bir sevgi ile bağlı olan ve askerliğini de berber olarak yapan Çakmak, ilerleyen yaşına rağmen iş yerinin kapısına kilit vurmadı. 52 yıldır Pazar günleri hariç her gün iş yerini sabah saat 08.30’da açan Çakmak, her gelen müşterisini güler yüzü ile karşılayıp, hoş sohbeti ile ağırlıyor. İnsanlığın var olduğu sürece mesleğinin bitmeyeceğini söyleyen Çakmak, herkesin her daim bakımlı olması gerektiğini belirtti.



"Çıraklıktan yetiştim"

Yıllardır severek yaptığı berberlik mesleğine çıraklıktan başladığını ifade eden Mustafa Çakmak, "Çıraklığını yaparak başladığım mesleğimi 52 yıldır aralıksız olarak sürdürüyorum. İlkokuldan çıktıktan sonra ustalarımın yanında çıraklık yaptım ve meslekte ilerledim. Okuyacaktım ancak o dönem okuma imkanı bulamadım. Sonrasında kimsenin eline bakmak istemedim ve kendi mesleğimi yapmaya karar verdim. O günkü şartlarda terzilik, ayakkabıcılık ve berberlik başta olmak üzere bir çok meslek düşündüm. Elimdeki maddi imkanlarım ile yapabileceğim meslek olarak berberliği gördüm ve işe atıldım. Askerde de berberdim. Gittiğim gün akşamı berberhaneye giderek askerleri ve komutanları tıraş etmeye başladım, tezkereye kadar da bu böyle sürdü. 19651970 seneleri arasında bu dükkanda 5 sene çalıştım ve askere de buradan gittim. Askerden geldikten sonra kendi iş yerimi açtım. 13 sene orada kaldım, sonra yer değiştirdim 26 sene başka bir yerde kaldım. Sonrasında da yine askerlik öncesi çalıştığım bu dükkana geri döndüm. 8 senedir de yine buradayım. Sabahları saat 08.3009.00 arası mutlaka dükkanımda olurum. Pazarlar hariç devamlı çalışırım işimden asla taviz vermem. Her gün sabah erkenden gelir ’Bismillah’ diyerek işe başlarım. Severek çalışıyorum ve sağlığımın yettiği yere kadar da mesleğimi sürdürmek istiyorum" dedi.



"Herkes kendine özen göstermeli ve bakımlı olmalı"

Özellikle Korona virüs salgını dolayısıyla herkesin kişisel bakımına ve temizliğine özen göstermesi gerektiği bir dönemden geçtiğimizi hatırlatan Çakmak, "İşinde gücünde olan, mesleğini severek yapan ve eli para gören insanın kendine güveni gelir. Mesleğimiz de insanlık var oldukça sürecek bir meslek. Çok şükür kimseyi açta açıkta bırakmaz. Korona virüs ile birlikte berbere olan ilgi ve alaka daha da attı, temizliğin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Herkesin temiz ve bakımlı olması lazım. Kadın veya erkek hiç fark etmez herkes kendine özen göstermeli. Yıllardır bu mesleği yapıyorum şimdiye kadar temizliğe azami özen gösterdim, göstermeye de devam ediyorum. İnsanlarla temas halinde olan bir meslek grubuyuz. Başta kendi sağlığım olmak üzere müşterilerimin de sağlığı benim için çok önemli" diye konuştu.



"Gençlerin ihtiyaçlarını karşılayabilen herkes çırak bulur"

2000 ile 2020 arasında doğanlar için kullanılan Z kuşağının farklı gereksinimleri olduğunu sözlerine ekleyen Çakmak, "Bugünün gençliği bizim zamanımız gibi değil. Bugün her gencin elinde bir akıllı telefon mutlaka var. Yaşamak istedikleri hayatlar, yapmak istedikleri işler bizim dönemimizden çok farklı. Bu gençlerin masrafını karşılayabilen her usta çırak yada kalfa bulur. Ama bizim dönemimizde bu işler böyle değildi. Büyüklerimiz ustalarımıza ’eti senin kemiği benim. Mesleği öğret para da verme, yeter ki iş öğrensin’ derlerdi. Bu durum artık ortadan kalktı" ifadelerini kullanarak berberliği seven öğrenmek isteyen herkes çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerini alarak meslek öğrenebileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.