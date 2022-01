Nazilli’de gazetecilerin onuruna yemek verildi

Nazilli’de görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Nazilli Belediyesi tarafından Menderes Et ve Balık Restoran’da düzenlenen geceye katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarının onuruna akşam yemeği düzenledi.

Nazilli Belediyesi işletmesi olan Menderes Et ve Balık Restoran’da düzenlenen geceye Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Nazilli Şube Başkanı Metin Özden ve çok sayıda basın mensubu ile aileleri katıldı.

Güç birliği yaparak gazetecilerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını dile getiren Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Ümit Özmen; “Biz bütün dertlerimizi, sorunlarımızı 10 Ocak günü düzenlediğimiz törende anlattık. Sorunlarımız kendi aramızda konuşarak çözebileceğimiz sıkıntılar değil maalesef. Siyasilerin, bürokratların, iktidarın çözmesi gereken sorunlar. Meslek ve internet yasasının biran evvel çıkması lazım. Gelişen teknoloji ile beraber Aydın’a yön veren birçok internet sitesinin Nazilli’de bulunduğunu göz önüne alırsak biran önce bunun çıkması için mücadelemizi artırmamız gerekiyor. Cemiyet başkanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz ne kadar güçlü olabilirsek Ankara’da sesimizi daha iyi duyurabiliriz. Nazilli’ye 28 yıl sonra güzel bir cemiyet binası kazandırdık. Bu binanın kazandırılmasında Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve birçok özel kurumlar da bizlere destek verdi. Sizin huzurunuzda onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik noktasında Nazilli basınının örnek teşkil ettiğini söyleyen Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan; “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü akşamı biz de Aydın’da bir organizasyon düzenlemiştik. Aydın bu geceyi konuşuyor ancak geceyi konuştuğu kadar Nazilli basınını konuşuyor. Sizin birliğiniz, beraberliğiniz, hep birlikle eğleniyor ve çalışıyor olmanız konuşuluyor. Her toplantıda karşılaştığım meslektaşlarım sizden bahsetti. Allah birliğinizi, dirliğinizi bozmasın” sözlerini kaydetti.

Kentin gelişimi için basın mensupları ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “2012’den bu yana siyaset yaptığımız süreç içerisinde ve daha öncesinde yer aldığımız sosyal sorumluluk projelerinde hep birlikte olduk. Siz habere koştunuz, biz olaya konuştuk. Bu noktada sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizler, bizlere yol gösterdiniz. İyi olanı hep birlikte bulmaya çalıştık. Her bir arkadaşımın iyi niyetinden ve samimiyetinden hiçbir şüphem yok. Gece saat 4’te şehrimizin sorunları için aradınız. Yangın çıktı, birlikte mücadele ettik. Burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir kıvanç. Davetimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nazillimiz uzun yıllardır büyük kamu yatırımlarına muhtaç kaldığını ifade eden Başkan Özcan; “Özellikle Sümerbank Fabrikası’nın kapatılmasından sonra ekonomimizin iyi gittiğini söylemek mümkün değil. Sanayici üreten arkadaşlarımız ve sizler bu şehrin lokomotifi olmaya, güçlü mekanizmayı destekleme noktasında gösterdiğiniz gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Aydın genelinde yayın yapan 5 büyük gazetenin 3’ü Nazilli merkezli. Bu bizim için bir madalyadır. Dilerim ki Nazilli il olur ve il gazeteciler cemiyeti olarak bu yemeği kutlarız” diye konuştu.

Basın mensupları ile zeybek oynayan Başkan Özcan, çalışmalarından dolayı cemiyet başkanlarına teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

