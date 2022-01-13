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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaplan, “Heyecanlıyız, gururluyuz”

İHA

Demokrasi Şehidi Başvekil Adnan Menderes'in anısına Aydın'ın Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde inşa edilen Demokrasi Müzesi, 15 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Başkan Kaplan, “Heyecanlıyız, gururluyuz”

Demokrasi Şehidi Başvekil Adnan Menderes'in anısına Aydın’ın Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde inşa edilen Demokrasi Müzesi, 15 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koçarlı’ya gelerek müzenin açılışını yapacak olmasından dolayı heyecanlı ve gururlu olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Başkan Kaplan paylaşımında, “Heyecanlıyız, Gururluyuz! Demokrasi Şehidimiz Merhum Başvekil Adnan Menderes’in Alnının akı, Koçarlı’mızın İadei itibarı. Şanlı bir yıldız gibi ilçemiz de, Aydınımız da parlayacak Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılıyor. Aydın Hazır, Koçarlı Hazır, Biz Hazırız” ifadelerine yer verdi.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesinin sadece müze olarak anılacak bir yer olmadığını belirterek, “Burası sadece müze gibi geçiştirilebilecek bir alandan ibaret değil. Burası, ziyaret eden vatandaşlara 1960’lı yılların ruhunu yaşatacak şekilde tasarlanmış muhteşem bir yer” dedi.
Demokrasi Müzesi’nin temel atma töreninin 2019 yılının Mart ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla ve o günkü Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in de eşliğinde gerçekleştiğini de hatırlatan Başkan Nedim Kaplan, “Burası öyle anlamlı, önemli bir yer ki, Başvekil Demokrasi Şehidimiz Adnan Menderes’in son döneminde yanında ki arkadaşlarına bahsettiği adı geçen “Çine Çayı’nın kenarında ki söğütlerin altında otursaydık” dediği yer burası. Bu müzenin tamamlandığına hep birlikte şahitlik yapıyoruz. Bu Cumartesi yani 15 Ocak’ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle müzemiz halkımıza açılacak ve hizmetine sunulacaktır.
Vatandaşları davet etti
Başkan Kaplan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesinin açılışına tüm vatandaşları davet ettiğinin altını çizerek, “Ben tüm vatandaşlarımıza Demokrasi Şehidi Adnan Menderes’in anısına yapılan bu müzeyi ve çevresini gezmesini, incelemesini tavsiye ederken, açılışımızda ve mitingimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik etmelerini canı gönülden istiyorum. Cumhurbaşkanımız eminiz ki heybesi dolu gelecektir, Aydın ve Koçarlı halkımıza vereceği önemli müjdeler olduğunu düşünüyorum. 15 Ocak Saat 15’te Aydın Atatürk Kent Meydanına, saat 17’de ise Demokrasi Şehidimiz Adnan Menderes’in anısına yapılan Demokrasi Müzemizin açılışına tüm halkımız davetlidir” dedi.
Aydın Muğla Karayolu Çine Çayı kenarında 90 dönüm arazi üzerinde 700 metrekare içerisinde 3 katlı olarak inşa edilen müzenin girişinde Başbakanlık makam aracı ile Menderes'in 1954'te çiftliğinde kullandığı traktör ziyaretçileri karşılıyor. Binanın ilk girişinde ise Adnan Menderes'in İstiklal Madalyası yer alırken, Adnan Menderes'in çalışma masası, özel eşyaları, köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri, 1960 darbesi dönemine ait gazeteler, milletvekili seçildiği günün radyo bülteni, araştırmacılar için dijital kütüphane, dönemi anlatan eserler gibi birçok değerli eser yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
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