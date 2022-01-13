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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın nazar boncukları Büyükşehir Belediyesi kurslarında üretiliyor

İHA

Aydın’ın nazar boncukları Büyükşehir Belediyesi kurslarında üretiliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz alevde cam işleme kurslarında, vatandaşlar hem öğreniyor, hem de üretiyor.
Yeteneklerini keşfederek, hayatlarına renk katan ve sanatsal çalışmalarla özgün eserler vermek isteyen vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kente yaydığı kurslarında eğitim alıyorlar. Resim, müzik ve dans kursları ile birlikte daha ender kurslar arasında yer alan alevde cam işleme de Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yelpazesinde yer alıyor.
İki farklı merkezde atölye çalışmaları sürdürülen ücretsiz alevde cam işleme kursları vatandaşlar için iyi bir alternatif oluşturdu. Camın başladığınız zaman bırakamayacağınız bir serüven olduğunu belirten kurs eğitmeni Aylin Başkaya “Kurslara başvurularımız Eylül ayında başlıyor. Daha önce katılan öğrencilerimiz oluyor ve seviye belirliyoruz. Onlara başka bir seviyede birleşiyoruz. Başlangıç kursiyerlerimizde başlangıç seti ile birlikte devam ediyorlar. Camla ilk tanışan kursiyerlerimiz, ilk seviye ile başlayıp kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Kursumuz tamamen ücretsiz, kursiyerler sadece malzemelerini temin ediyorlar” dedi.
“Aydınımıza nazar değmesin, biz Aydın’ın nazar boncuklarını burada üretelim”
Vaktini verimli değerlendirmek isteyen kişilerin bir araya geldiğini belirten Başkaya, “Camla dikkat gerektiren bir çalışma, bundan dolayı müthiş bir terapi ortamı çünkü 800 derece ateşle çalışıyorsunuz ve cama baktığınız zaman başka bir şey düşünme şansınız olmuyor. Aydın’da tek kurs, ulaşılabilirliği maalesef zor, burası da başkanımızın isteği üzerine kuruldu. Kişiler bunu değerlendirme için can atıyor. Umarım daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Aydınımıza nazar değmesin, biz Aydın’ın nazar boncuklarını burada üretelim. Sanatseverleri kursumuza bekliyoruz.” şeklinde konuştu.
“Böyle bir hizmeti bize verdikleri için çok teşekkür ederim, minnettarım”
Afişini görerek kursa katılan ve 4 yıldır eğitimini sürdüren kursiyer Ayşe Cantez, “Benim için tutku çok seviyorum. Cam sabır işi, aklınızdaki her şey gidiyor, sizi sakinleştiriyor ve cama odaklanıyorsunuz. Kontrol altında tutmaya çalışırken bütün düşüncelerinizden uzaklaşıyorsunuz. Yaptığınız ürünler sizi ve karşınızdakileri mutlu ediyor. Artık hediyeye para vermiyorum, hediyemi kendim yapıyorum. Yaptığınız ürün bir tane, aynısını tekrar yapamıyorsunuz. Hepsi tek ve bize özgü olan bir şey. Başkanımızın yaptığı birçok şeyi takdir ediyorum. Böyle bir hizmeti bize verdikleri için çok teşekkür ederim, minnettarım.” diye konuştu.
“Kendinize özgü bir şeyler üretebiliyoruz”
Atölyenin yeni kursiyerlerinden Emel Fethiye Sarıçam, kursu daha fazla kişinin deneyimlemesini tavsiye ederek “Aylin hoca bize camı çok sevdirdi ve terapi gibi geldi. Çini ile de uğraşıyordum ikisi de sabır gerektiriyor. Kendinize özgü bir şeyler üretebiliyorsunuz, özgün bir sanat. Böyle bir imkan sağladığı için Özlem hanıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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