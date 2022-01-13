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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaya'dan 35 yıllık tapu sorununa çözüm

İHA

Başkan Kaya'dan 35 yıllık tapu sorununa çözüm

İncirliova Belediyesi, Gerenkova Mahallesi'nde yaşayan 106 kişinin 35 yıllık tapu sorununu çözdü. Evleri 'gecekondu' konumunda yer aldığı için çeşitli sorunlar yaşayan hak sahibi vatandaşlarla bir araya gelen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "35 yıllık çileyi bitiriyoruz. Elimizi taşın altına koyup, vatandaşlarımızın tapu mağduriyetini sona erdirdik. Yaklaşık 2 ay içinde vatandaşlarımız, tapularına kavuşacak" diye konuştu.

İncirliova'nın Gerenkova Mahallesi’nde 2008 yılında imar planına giren 31 bin 747 metrekare genişliğindeki tarla vasfındaki alanda taşınmazları bulunan 106 kişinin 35 yıldır yaşadığı tapu sorununa, Belediye Başkanı Aytekin Kaya duyarsız kalmadı. Başkan Kaya’nın talimatı ile harekete geçen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelleri, hak sahiplerinin tapu sorununu çözüm için çalışmalara başladı. Son aşamaya gelen çalışmaların ardından, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tapu mağduru vatandaşlarla mahalle kahvehanesinde toplantı yaptı. Düzenlenen toplantıya Gerenkova Mahallesi Muhtarı Ayhan Bilici ve mahalle sakinlerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler, Meclis Üyesi Murat Gören ve Muhtarlar Derneği Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Mukadder Yüksel de katıldı. Toplantıda konuşan İmar ve Şehircilik Müdürü Onur Orcan, yaptıkları çalışmaları anlatarak, vatandaşların sorularını cevapladı. 'Gecekondu' konumunda yer aldığı için evlerini değerinde satamayan, kat mülkiyeti olmayan, yakınlarına miras bırakamayan, adres bilgileri, elektrik ve su aboneliklerinde sıkıntılar yaşayan vatandaşlara Başkan Kaya da, “35 yıldır yaşadığınız çileyi bitiriyoruz, yaklaşık 2 ay içinde tapularınıza kavuşacaksınız” diyerek hak sahiplerine müjdeyi verdi.

Vatandaşların yaşadığı hiçbir soruna kayıtsız kalamayacaklarını belirten Başkan Kaya, "Vatandaşlarımızın tapusu olmadığını, bundan dolayı bir sürü sıkıntı yaşadıklarını öğrendik. Bu duruma, kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Belediye olarak hizmet için varız, amacımız da hizmetlerimizle vatandaşlarımızın hayatını güzelleştirmek, kolaylaştırmak ve sorunlarını çözmek. Bu kapsamda elimizi taşın altına koyup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzü görevlendirdik. Personellerimiz yaptıkları çalışmaları tamamlama noktasına geldi. 35 yıldır yaşadığınız çileyi bitiriyoruz. Tapularınızın çıkması için son birkaç işlem kaldı. Yaklaşık 2 ay içinde tapularınıza kavuşacaksınız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Çalışmaya emek veren belediyemiz personellerine ve katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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