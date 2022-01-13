Başkan Atay, Tarım Fuarı'nda belediyenin ürünlerini tanıttı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda Efeler Belediyesi’nin ilçede hayata geçirdiği tarım projelerini ve belediyenin tarımsal ürünlerini tanıttı.



Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Depoları’nda düzenlenen törenle kapılarını açtı. Tarımsal uygulamalarda kullanılan yeni teknolojilerin sergilendiği, sektör temsilcilerinin iş birliği ve geleceğe yönelik ticari ilişkiler kurmak için bir araya geldiği fuarda, Efeler Belediyesi’nin tanıtım standı vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, standı ziyaret eden sektör temsilcileri ve vatandaşlara belediyenin ürettiği tarımsal ürünleri takdim edip bilgi verdi. Efeler Belediyesi’nin tarım ürünleri ziyaretçiler tarafından çok beğenildi.



Başkan Atay, tanıtımını yaptığı enginar, şevketibostan, kekik konserveleri, karakılçık ekmeği ile diğer tarım ürünlerinin yalnızca kadın personelin istihdam edileceği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda seri olarak üretileceğini söyledi. Mevcut iki Efe Bakkal’da ürünlerin satışına devam ettiklerini belirten Başkan Atay, “Enginara özellikle önem veriyoruz. Bölgemizde üretilen enginar kalitesi bakımından diğerlerinden çok yüksek değere sahip. Efeler’in enginarını aşama aşama önce Türkiye sonra dünya pazarına sunmak istiyoruz ” dedi.



Her geçen yıl Aydın’da köklü bir gelenek haline gelen tarım fuarı 1316 Ocak tarihleri arasında vatandaşların sektördeki yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olması için ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.