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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyareti için alınacak trafik tedbirleri belli oldu

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyareti için alınacak trafik tedbirleri belli oldu

Aydın Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Aydın programı için alınacak trafik tedbirlerini açıkladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günü gerçekleştireceği Aydın ziyaretleri nedeniyle alınacak trafik tedbirlerini açıkladı. Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet çeşitli temaslarda bulunmak, açılış töreni yapmak için 15.01.2022 Cumartesi günü ilimizi ziyaret edeceklerdir. Bu hususta alınacak trafik tedbirleri çerçevesinde gün boyu ve geçiş esnasında trafiğe kapatılacak yollar aşağıya çıkarılmıştır. Atatürk Kent Meydanı’na bağlanan ve ziyaret süresince trafiğe kapalı olacak güzergahlar; Hükümet Bulvarı Alt Kesim ile Kıbrıs Cadde Kavşağı arasında kalan güzergah, Gençlik Caddesi Eski İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ile Umut ve Sevgi Yolu arasında kalan güzergah, İstasyon Bulvarı ile Bey Cami arasında kalan güzergah, Cumhuriyet Caddesi ile Abide Kavşağı arasında kalan güzergah, İstiklal Caddesiyle Akbank Kavşağı arasında kalan güzergah, Türkocağı Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan güzergah. Geçiş esnasında trafiğe kapatılacak ve araç parkına yasak olan yollar, Vali Konağı Caddesi, Kipa Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Batı Gazi Bulvarı, Ramazanpaşa Kavşağı, Hükümet Bulvarı Üst Kesim, Doğu Gazi Bulvarı, ADÜ Varyantı, ADÜ Varyantı Çatal Köprü, Mehmet Sepetçi Kavşağı arası, Muğla Bulvarı, Denizli Bulvarı (Forum Kavşağı Yeni Dörtyol Kavşağı Arasında Kalan Kısım), İzmir Bulvarı (Yeni Dörtyol Kavşağı Vali Konağı Caddesi Arasında Kalan Kısım)” ifadelerine yer verildi.

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