Kuraklık köyün gri balıkçıl misafirlerini küstürdü

Aydın’da kırsal Direcik Mahallesi’ni yıllardır mesken tutan gri balıkçıl kuşları, ağaçların kuruması ile köyü terk etti. Kuruyan ağaçların tepesinde boş yuvalar kaldı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Direcik Mahallesi’ni asırlardır mesken tutan gri balıkçıl kuşlarının sayısı yaşanan kuraklıkla birlikte azaldı. Köyü şenlendiren ve her yıl ocak ayında yuva yapıp, ağustos ortasına kadar köyde kalan kuşların sayısı her geçen gün azalıyor. Yaklaşık 20 yıldır köy meydanındaki çam ağaçlarına yuva yapan ve köye ayrı bir renk katan gri balıkçıl kuşları, çam ağaçlarının kuruması ile tek tek köyü terk etmeye başladı. Kuşların gitmesi ile kuruyan ağaçların tepesinde sadece boş yuvalar kaldı.

Ağaçların kuruması ile birlikte kuşların yumurtlayacağı bir alanın kalmadığını ifade eden mahalle sakinlerinden Yılmaz Günaldı, “Buradaki ağaçlar budandıktan sonra kuşların gelmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü ağaçlar kurudu. Bu kuşlar en az 40 senedir geliyordu, artık gelmez oldu. Bu sene 23 tane geldi ama artık konacakları ağaçlar kalmadı. Burada yuva yapıyorlar, yumurtalarını bırakıyorlar. Buradaki ağaçlar kuruyunca kuşların da yuvalanacağı, yumurtlayacağı yer kalmadı” dedi.

Ağaçların bu sene tamamen kuruduğunu ifade eden Mehmet Akif Yılmaz ise, “Eskiden yaklaşık 40 tane kuş geliyordu. Önce buraya yerleşim yaptılar bu ağaçlar kuruyuncaya kadar, şimdi kaçtılar, gelmez oldular. Bu kuşlar ocak ayına doğru gelmeye başlardı ama şimdi bir hareketlilik yok. Geçen yıl sayıları az da olsa kuşlar gelmişti. Her geçen gün daha da azalıyor. Ağaçlar da bu sene temelli kurudu. Bu kuşlar köyümüze güzellik katıyordu. Burada çıkardıkları hoş sesler hepimizi mutlu ediyordu. Kuşlarımız sayesinde köyümüze turistler de geliyordu. Kuşların köyümüze küsmemeleri için yetkililerden yardım istiyoruz” diye konuştu.

