Aydın’da zirai don bekleniyor

Aydın’da bugün gece saatlerinden başlamak üzere üç gün boyunca zirai don bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, “Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa’da, yaşanmakta olan zirai don olayının, 17.01.2022 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü gece saatlerinde kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde ise kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden, başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlarımız olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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