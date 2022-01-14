Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Toplu açılış törenleri kapsamında Aydın’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Atatürk Kent Meydanı’nda son kontroller yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Aydın’a gelerek Söke ilçesinde bulunan ve Avrupa’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan kağıt fabrikasının açılışını gerçekleştirecek. Ardından Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı’na gelecek olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen miting ile halka seslenecek. Miting sonrası ADÜ Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan İl Danışma Meclisi’ne katılacak olan Erdoğan, son olarak yapımı tamamlanan Adnan Menderes Müzesi’ne geçerek açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için il genelinde hazırlıklar tamamlanırken, güvenlik amaçlı gerekli trafik tedbirleri ve miting alanı düzenlemesi de yapıldı. Bu kapsamda Atatürk Kent Meydanı’na gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de miting alanında alınan tedbir ve çalışmaları yerinde inceledi.

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