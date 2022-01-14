Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Güney Ege ve Kuzey Ege’nin güneyinde yarın akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Güney Ege’de ve Kuzey Ege’nin güneyinde rüzgarın, yarın (15.01.2022 Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın, 16.01.2022 Pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği bekleniyor. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Saatteki hızı 50 ila 75 kilometreyi bulması beklenen fırtınanın 15 Ocak Cumartesi saat 18.00 ile 23.59 arasında etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.