Tartıştığı eşine tüfekle ateş açtı, 20 saçmanın isabet ettiği kadın yaralandı



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Gülcan S. (27), tartıştığı eşi Hasan S. (30) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kalçasına yaklaşık 20 saçmanın isabet ettiği genç kadın hastaneye kaldırılırken, Hasan S. ise olayın ardından kaçtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Camiatik Mahallesi Yasakçı Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan S., bilinmeyen nedenle eşi Gülcan S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S., eşi Gülcan S.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Kalçasına yaklaşık 20 saçmanın isabet ettiği genç kadın kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gülcan S., sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülcan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis Hasan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2022-01-14 20:46:25



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