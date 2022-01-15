Nazilli Belediyesi kadınların gelişimini destekliyor

Bir vakfın 2022 Yılı Hibe Programı’na katılacak olan Nazilli Güneşin Kadınları Doğal Ürünler Kooperatifi, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Nazilli’de kadınların emeğinin değerlendirilmesi ve ekonomik olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla 2020 yılında kurulan Güneşin Kadınları Doğal Ürünler Kooperatifi, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti. Bir vakfın 2022 yılı Hibe Programı’na katılmak ve bu süreçte Nazilli Belediyesi ile paydaş olmak istediklerini kaydeden Kooperatif Başkanı Gonca Yelkovan; “Proje bizim çok hoşumuza gitti ve kadın kooperatifi olarak bunu üstlenebiliriz diye düşündük. Eğitim şartı var ve projenin sürekliliğinin olması gerekiyor. Kadın, engelli ve fırsat eşitliği ile ilgili bir çalışma isteniyor. Kurumlar arası ilişkileri artırmak için ortak bir çalışma yapacağız. Bu proje ile Nazilli Belediyesi ile paydaş olmayı hedefliyoruz. Kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konularında duyarlılıklarımız var. İnşallah uygun bir proje geliştirebilirsek kentimiz adına güzel bir çalışma olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak pozitif ayrımcılık noktasında tüm çalışmaların desteklenmesi ve yeni projeler üretilmesi için çalıştıklarını kaydeden Başkan Özcan; “Biz bu tür işlerde her zaman ortak akılla çalışmak ve paydaş olmak istediğimizi dile getiriyoruz. İnsanlara ulaşmak ve sosyal faaliyetlerde bir arada olmak büyük önem taşıyor. Kadınlarımızın desteklenmesi, üretimlerinin artırılması, yeteneklerinin geliştirilmesi noktasında üzerimize düşenden fazlasını yapmak için gayret edeceğiz” sözlerini kaydetti.

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