Bakan Soylu “Biz Koçarlı’ya ne hizmet yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu “Biz Koçarlı’ya ne hizmet yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz”

İHA

Bakan Soylu “Biz Koçarlı’ya ne hizmet yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Demokrasi Şehidi Başvekil Adnan Menderes’in anısına yapılan Demokrasi Müzesini açılış öncesi gece saatlerinde ziyaret ederek inceleme yaptı. İncelemenin ardından Koçarlı meydanına gelen Bakan Soylu burada davul zurna ve sevgi seli ile karşılandı.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Aydın Protokolünün eşlik ettiği Bakan Soylu, Koçarlı’da yapılan yatırımlar ile ilgili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan bilgi aldı. Başkan Nedim Kaplan, Koçarlı’ya yapılan, yapımı devam eden ve yapılması gereken projelerden oluşan iki dosyayı Bakan Soylu’ya teslim ederken, yapılması planlanan projeler için Bakan Soylu’dan söz aldı.
Bakan Soylu, ardından yapımı tamamlanan yeni belediye hizmet binasında da inceleme yaparak vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
“Koçarlı’ya borcumuzu ödeyemeyiz””
Yeni Belediye Hizmet Binası incelemesi sonrası kahvehane de vatandaşlar ile buluşan Bakan Soylu Koçarlı’dan övgü ile söz etti.
Koçarlı için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya hazır olduklarını ifade eden Soylu, “Bizi büyük bir şerefle misafir ediyorsunuz. Bu bizim içinde büyük bir şereftir. Bu anın her saniyesi bizim için çok kıymetli. Allah sizlerden razı olsun. Bu topraklar bereketli ve güzel topraklardır. Bu topraklarda emin bir milletin hizmetkarlığını yapıyoruz. Bunun bilinci içerisindeyiz. Belki bu dönemlerde çok fazla gelip gidemiyoruz ama sizler için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ve yapmaya da hazırız. Biz Koçarlı’ya ne hizmet yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz” diye konuştu.
“Destek sözümüzü aldık”
Bakan Soylu’nun ardından konuşan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “Sayın Bakanımıza dosyalarımızı teslim ettik. Kendilerine Koçarlı’ya verdiği desteklerden ötürü de teşekkür ediyorum. Daha önce de yeni belediye hizmet binası, emniyet ve jandarma binasını yapıyoruz dedi ve yaptı. Verdiğimiz dosyalar içinde destek sözünü verdi. Verdiği sözün arkasında olduğu için de Allah ondan razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası Belediyesi’nin “kara kış desteği” sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nin “kara kış desteği” sürüyor
Nazilli Belediyesi kadınların gelişimini destekliyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi kadınların gelişimini destekliyor
Kuşadası'nda motosiklet kazası; 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda motosiklet kazası; 1 ağır yaralı
Bakan Soylu, Koçarlı’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Koçarlı’da incelemelerde bulundu
Hayvan damında çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Hayvan damında çıkan yangın eve sıçramadan kontrol ...
Aydın'da Yıldız Erkekler Hentbol Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Aydın'da Yıldız Erkekler Hentbol Turnuvası sona erdi
Türk asıllı Hollandalı politikacı Başkan Ömer Günel’e görüştü
YEREL HABERLER Türk asıllı Hollandalı politikacı Başkan Ömer Günel’e ...
Tartıştığı eşine tüfekle ateş açtı, 20 saçmanın isabet ettiği kadın yaralandı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşine tüfekle ateş açtı, 20 saçmanın ...
Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
YEREL HABERLER Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Su birikintisinden kaçmak isterken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su birikintisinden kaçmak isterken hayatını kaybetti
Aydın’da zirai don bekleniyor
YEREL HABERLER Aydın’da zirai don bekleniyor
Nazilli Belediyesi çalışmalara aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi çalışmalara aralıksız devam ediyor
Nazilli’de bir şahıs uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Nazilli’de bir şahıs uyuşturucudan tutuklandı
CHP İl Başkanı Ali Çankır’dan EYT açıklaması
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Ali Çankır’dan EYT açıklaması
Germencik Belediyesi’nin ürünleri tarım fuarında yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi’nin ürünleri tarım fuarında ...
Başkan Çerçioğlu, Altı Nokta Körler Derneği’ni ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Altı Nokta Körler Derneği’ni ...
Devrik Başkan Çetindoğan: “Yasal hakkımı kullanıp Birlik Başkanlığı’na aday olacağım"
YEREL HABERLER Devrik Başkan Çetindoğan: “Yasal hakkımı kullanıp ...
Sağlıklı gıdanın adresi, Kuşadası yerel üretici pazarı
YEREL HABERLER Sağlıklı gıdanın adresi, Kuşadası yerel üretici ...
Bakan Karaismailoğlu: “163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli otoyolunda çalışmalar sürüyor” “Akdeniz’e gelen turistlerin Ege’ye ulaşımını kolaylaştıracak”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “163 kilometre uzunluğundaki ...
Başkan Atay’dan işbirliği çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan işbirliği çağrısı
Başkan Atay'dan toplu taşımaya hijyen desteği
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan toplu taşımaya hijyen desteği
Kuraklık köyün gri balıkçıl misafirlerini küstürdü
YEREL HABERLER Kuraklık köyün gri balıkçıl misafirlerini küstürdü
Aydın’da konut satışları arttı
YEREL HABERLER Aydın’da konut satışları arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.