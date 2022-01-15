Davutlar Mahallesi’ne kısa sürede hizmet

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi’nde başlatılan yol yapım seferberliği hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ASKİ ekiplerinin altyapı işlerini tamamladığı cadde ve sokaklarda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışması yürütüyor.



Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kent genelinde başlayan değişim rüzgarı, Davutlar Mahallesi’nde esmeye devam ediyor. Kanalizasyon hattı döşendikten sonra AYDEM ve iletişim firması tarafından elektrik ve internet alt yapıları yenilenen cadde ve sokaklarda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yol çalışması yürütülüyor. Son olarak Fatih Caddesi, Tütüncü, Arapçı, Hazar, Gücün ve Kavak sokaklarda yol yapım çalışması başlatıldı. Hafriyat ve tesviye işleri tamamlanan cadde ve sokaklara zemin iyileştirme çalışmalarının ardından kilit parke taşı döşenecek.



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Hasan Çelik ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Saha amirlerinden bilgi alan Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve meclis üyeleri çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.



Davutlar Mahallesi’nin uzun yıllardır bekletilen sorunlarını kısa süre içerisinde çözüme kavuşturduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, “Davutlar Mahallesi, Başkanımız Sayın Ömer Günel’in çok önemsediği bir bölge. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde mahallemize ciddi yatırımlar yaptık. Vatandaşlarımız hizmetlerden oldukça memnun. Ekiplerimiz son olarak Fatih Caddesi ve bağlantı sokakları ile mahallemizin Kuşadası tarafından girişinde bulunan bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Hedefimiz Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerini sağlıklı bir alt ve üst yapıya kavuşturmak” dedi.

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