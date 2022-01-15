Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı çalışmaları yerinde inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yarımcısı Akif Özkaldı ve beraberindekiler Aydın Çine Sulaması 2. Kısım şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.



Topraktan alınan verimin en büyük unsuru olan sulamayı modern sistemlerle yaygınlaştırma çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve HES Daire Başkanı Göktuğ İlter, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ve Bölge Müdür Yardımcıları; Aydın Çine Sulaması 2. Kısım şantiye alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin tamamlanması ile birlikte Çine Ovasında bulunan 66 bin 800 dekar zirai arazinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.