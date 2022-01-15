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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tatlısu siyasetçilerini cahillikleriyle baş başa bırakıyorum

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tatlısu siyasetçilerini cahillikleriyle baş başa bırakıyorum


Davut CAN/ AYDIN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın Söke ilçesindeki Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği'ne karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye 'domates ithalatçısı' demek, 'saman ithalatçısı' yaftası vurmak; cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır. Türkiye'nin üretim gücünden, bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu tatlısu siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi açılış gerçekleştirmek ve ziyaretlerde bulunmak için geldiği Aydın'da, ilk olarak Söke'deki Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. Hava yoluyla geldiği Söke'deki açılışta hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesisi olan bu devasa yatırımı ülkemize kazandıran, Kipaş Holding ile projeye destek veren diğer kurumlarımızı tebrik ediyorum. Aydın Söke OSB'de faaliyete geçen bu tesis, kağıt alanında ülkemizin, büyük bir ihtiyacını giderecek ve cari açığımızın azaltılmasına önemli katkılar sunacaktır. 2 etaptan oluşan bu yatırımın açılışını yaptığımız ilk etabı tamamlandı ve deneme üretimi başladı. Yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırım tutarı olan ilk etapta 800 kişi istihdam edilecek. Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak olan bu tesis, ayrıca 200 milyon dolarlık ihracat da gerçekleştirecektir. Tesisimiz, böylece toplamda 450 milyon dolarlık cari açığımızın kapanmasına katkı verecektir. 330 dönüm alan içerisinde 200 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesisimizin ikinci etap yatırımı da hızla devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla biteceğini tahmin ediyoruz. Yüzde 40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tamamlanmasıyla birlikte orada da 600 kişilik bir istihdam sağlanacak ve toplamda bin 400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek" diye konuştu.
'21 MİLYON AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENECEK'
Ticari etki alanındaki sektörler de dikkate alındığında, söz konusu yatırımın, ülke istihdamına yapacağı katkının daha büyük olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Ekonomik katkılarının yanında, tesisin önemli bir özelliği daha bulunuyor. Çevreci üretim anlayışıyla faaliyet gösterecek fabrikamızın Türk ekonomisinin yeşil dönüşümüne de önemli hizmetleri olacaktır. Son teknolojiye sahip makinelerle donatılan bu tesiste, yüzde 100 geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yapılacaktır. Sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde fabrikamız ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla birlikte de 21 milyon ağacın kesilmesini önleyecektir. Kullanacağı enerjiyi de kendisi üretecek olan tesisimizin istihdama, ülke ekonomisine ve tabiata çok ciddi fayda sağlayacağını görüyoruz. Hükümet olarak, yerli yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Bu topraklara değer katan, üreten, ihraç eden, insanımızın aş ve iş sahibi olmasına vesile olan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz. Kipaş Holding'in bu yatırımını stratejik yatırımların teşviki kapsamında destekliyoruz. Düzenlediğimiz teşvik belgesiyle bu yatırıma vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konusunda çeşitli destekler sağlıyoruz. Oluşturduğu ekonomik ve sosyal katkı göz önünde bulundurulduğunda, bu yatırımın aldığı destekleri sonuna kadar hak ettiği açıktır. Firma sahiplerinden beklentim ikinci etap yatırımını mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak üretime başlamasıdır."
'KAĞIT ENDÜSTRİSİNİ STRATEJİK SEKTÖR OLARAK BELİRLEDİK'
Kağıdın insanlık tarihinin en önemli buluşlarından olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bilginin kaydedilmesi, dağıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasına kullanılan kıymetli bir araçtır. Bu yönüyle tarih boyunca pek çok medeniyetin kurulup gelişmesinde rol oynamıştır. Kağıt üretimi, sosyal ve kültürel alandaki katkılarının yanında ekonomik olarak da büyük bir değer oluşturuyor. Ülkemizde yaklaşık 4 bin 100 girişimin faaliyet gösterdiği kağıt üretimi sektöründe 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor. Cirosu 91 milyar TL'yi aşan sektörün oluşturduğu katma değer ise 20 milyar liranın üzerindedir. Tabi sektör, kendi üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer birçok sektörle olan bağlantısı sebebiyle çok daha büyük bir ekonomik değer üretiyor. Orman ürünleri, geri dönüşüm, ambalaj malzemeleri, basın ve yayın sektörleri kağıt endüstrisinin beslediği alanlardan sadece birkaçıdır. Kağıt endüstrisinin Türk ekonomisi açısından taşıdığı öneme binaen bu alanı stratejik sektör olarak belirleyerek önemli destekler vermeye başladık. Bu sayede sektörün gelişiminin hızlandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nitekim son 12 yılda sektördeki girişim sayısında ve istihdamda 2 kat, ciro ve katma değerde ise 9 kat artış yaşandığını görüyoruz. Son 10 yılda kağıt üretimi için özellikle sektörde yatırım tutarı 42 milyar lirayı geçen bin 166 adet yatırım teşvik belgesi düzenledik. KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları vasıtasıyla uyguladığımız hibe programları kapsamında sektörden gelen projelere 176 milyon TL destek sağladık. Bu destekler firmalarımızın üretim kapasitelerini güçlendirmenin yanı sıra ihracatımızın artmasına da önemli destekler sunuyor."
'SAYGISIZLIKTIR, HAKARETTİR, BÜHTANDIR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin salgın şartlarına rağmen 2021 senesini, 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracat rakamıyla kapattığını hatırlatarak, şunları kaydetti: 
"Bunun gerisinde işte bu çalışmalar, destekler ve üretim hamleleri vardır. Türkiye muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Asya, Avrupa ve Afrika'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Türkiye, 500 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşan bir ülkedir. Türkiye, sanayi üretim endeksi yüzde 144 seviyesine varan bir ülkedir. Türkiye salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam oluşturan bir ülkedir. Türkiye, 205 ülke ve bölge ihracat işlemleri yapan bir ülkedir. Avrupa Birliği'ne karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye 'domates ithalatçısı' demek, 'saman ithalatçısı' yaftası vurmak; cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır. Türkiye'nin üretim gücünden, bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu tatlısu siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum. Onlar anlamasa da onlar bilmese de bilmek istemese de Türkiye, Kipaş Holding gibi şirketler sayesinde büyüyor, güçleniyor ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nasıl muhalefete rağmen ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle son 20 yılda rekordan rekora koşturduysak inşallah önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz, kendimize güveneceğiz, milletimize inanacağız. Türkiye'yi hak ettiği yere hep birlikte muhakkak getireceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri havanda su dövmek yerine, Aydın Söke'den başlayarak Organize Sanayi bölgemizi ziyaret etmeye davet ediyorum." 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖKSÜZ: PROJE BEDELİMİZ 1 MİLYAR DOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz de Türkiye sanayisinin, Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtip, "Buna yakinen şahidim. Eğer bir ülke 200 milyar dolardan fazla ihracat yapıyorsa eğer bu ülkedeki ürünlerin çoğu sanayi ürünüyse bu ülke artık sanayileşmiş demektir. Kipaş da son 20 yılda üstün gayret içerisinde, ülkemizin sanayileşmesi için üstün gayret gösterdi. Bugün açtığımız tesis, çok önemli bir tesis. Bu tesisimiz 2 etaptan oluşuyor. Birinci etabı, 550 milyon dolar maliyetle tamamladık ve devreye soktuk, ikinci etap ise 450 milyon dolar, bunun da yüzde 40'ını tamamladık. Şu andaki makinemiz, yaptığımız kağıt türüne göre Avrupa'nın en büyük makinesi, ikinci makinenin de gelmesiyle birlikte tek çatı altında kağıt üretimi yapan Avrupa'nın en büyük tesisi olacağız. Burası, sıfır atık sistemine göre yapılmış, çok çevreci bir fabrika. Bir miktar hurda kağıt, biraz selüloz kullanıyoruz. Kağıdın içinden çıkan atıkların tamamı, özel bir kazanda bertaraf ediliyor. Toplam proje bedelimiz 1 milyar dolar" dedi.
Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, beraberindeki heyet ve işçiler ile açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Atatürk Kent Meydanı'ndaki toplu açılış törenine geçti.DHA-Genel Türkiye-Aydın Davut CAN
2022-01-15 16:49:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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