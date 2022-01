Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tatlısu siyasetçilerini cahillikleriyle baş başa bırakıyorum (2)

'AYDIN, DEMOKRASİNİN KALESİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın programı kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım yer aldı. Toplu açılış töreni kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gökbel Barajı, 4 bin 398 kişilik öğrenci yurdu, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Törende halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, "Yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından Efeler diyarı Aydın'ın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki vatandaşlarımıza gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın'da ovasıyla dağıyla deniziyle eşsiz güzelliklere sahip bu kadim şehirde bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum" diyerek başladı.

Aydın'ın Çakabey'den beri istiklalin önemini de bedelini de çok iyi bilen bir şehir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli mücadelemizin öncü şehri Aydın, Rahmetli Adnan Menderes ile demokrasinin de kalesi olduğunu göstermiştir. Biz de Aydın'a olan sevgimizi, kıymet ve gönül birliğimizi 20 yıla yakın süredir bu şehre yaptığımız hizmetlerle ispatladık. Bugün de Aydın ziyaretimizi yapımı tamamlanan yaklaşık 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istedik. Eğitimde çeşitli ilçelerimizde inşa edilen 92 dersliğe sahip anaokulundan liseye kadar her seviyedeki okulumuzun, üniversitemizin, hastane ek binasının, eğitim ve iktisat fakülteleri binalarının resmi açılışlarını bugün buradan yapıyoruz. Gençlik ve sporda 4 bin 400 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdu, 3 gençlik merkezi ve 6 spor salonunu ve diğer yatırımları bugün hizmete açıyoruz. Sağlıkta çeşitli ilçelerimize kazandırdığımız devlet hastane binalarının, aile sağlık merkezlerinin, ağız ve diş sağlığı merkezinin, il sağlık müdürlüğü hizmet binasının resmi açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Çevre ve şehircilikte TOKİ'nin 206 konutunun, altyapı projelerinin hizmet binalarının açılışlarını yapıyoruz. Tarımda 360 milyon liralık bir yatırımla tamamladığımız Gökbel Barajı'nı, 4 adet sulama tesisini, 29 tarımsal destekleme, 9 gıda tesisi hibe projesini resmen bugün hizmete alıyoruz" dedi.

PROJELERE DİKKAT ÇEKTİ

Hayata geçirilen projelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaştırmada Kuşadası Liman Başkanlığı Hizmet Binasını, Gar binası ve köprü ıslah projelerini, enerjide üretim hatları, trafo yatırımlarını, İçişleri'nde karakol binalarını, çok sayıda sosyal tesisi, restorasyon projelerini, altyapı yatırımlarını, Sanayi'de Aydın Organize Sanayi Bölgesi Atık Tesisini, Diyanet'in yapımını tamamladığı camilerini, bugün buradan resmen hizmete açıyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN İÇİ BOŞ TARTIŞMALARA DEĞİL, HİZMETE İHTİYACI VAR'

Hizmetlerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve milletimizin içi boş tartışmalara, yalan ve iftira üzerine kurulu polemiklere, terör örgütleri ile yol yürüyen siyasetçilere değil, bu tür hizmetlere ihtiyacı vardır. 'Eşek ölür kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri.' Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserlerimizle konuşmaya, övünmeye devam edeceğiz. İnsanımıza iş sağlayacak, aş sağlayacak, geleceğine güvenle bakmasını temin edecek her gayretin yanındayız. Bugün burada açılışını yaptığımız tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin bayrak şehri aydında sizlerle şöyle geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yapalım mı? Dertleşelim mi? Ama öyle bir dertleşelim ki Haziran 2023'te artık bu işi Aydın'da bitirelim. Türkiye, dünyanın pek tarihi atılım yaşadığı son iki asrını siyasi, askeri ve ekonomik kayıplarla istiklal mücadeleleriyle geçirmiştir."

'KAYIPLARIN BEDELİ AĞIR OLDU'

Cumhuriyet döneminde yaşanan mücadelelerden söz eden Erdoğan, "Sanayileşme ve kalkınma girişimlerimizin önü sinsi tuzaklarla kesilmiştir. İnsanlarımızın demokrasi ve özgürlük taleplerinin önü darbeler ve vesayetle tıkanmıştır. Milletimizin tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle ilişkisi koparılmak istenmiştir. Bu kayıpların bize maliyeti çok ağır olmuştur. Defalarca düşman istilası ve terör tehdidinden kurtardığımız ülkemizin köyleri ilçeleri en temel alt yapılardan mahrum kalmışlardır. Yoksulluğun pençesinde kıvranan bir avuç toprağı ekip, biçerek karnını doyurmaya çalışan insanımız bulduğu ilk fırsatta kendini şehirlere yurt dışına atmıştır. Oralarda da zorlu hayat şartları insanlarımızın yakasını bırakmamıştır. Milletimiz rahmetli Menderes gibi kendi bağrından çıkan liderlerin açtığı özgürlük ile bir parça nefes alabilmiştir" dedi.

'CELLATLARINA KARŞI BİLE MERHAMETLİ'

Konuşmasında Adnan Menderes'in 1961 yılı Eylül'ünde yazdığı mektupta kendini dar ağacına gönderenlere hitaben söylediği sözlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menderes şöyle diyor; 'Sizlere dargın değilim. Sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki Adnan Menderes hürriyet uğruna koyduğu başını; 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyeyim ki milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendilerinizi yine de 1950 de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölümü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Ama buna rağmen merhametim sizlerle beraberdir.' Cellatlarına karşı bile bu kadar merhametli bir insana kıyanların millete karşı sergiledikleri acımasızlığa sayısız defa şahit olduk. Menderes'e son nefesini verdiren darbeciler de tek parti faşizmi artıkları da ya hiç hatırlanmıyor ya lanetle anılıyor. Bugünün CHP'si işte o günün bedelini ödemesi gereken atıklardır. Onun için Aydın bu CHP'ye pirim vermemeli. 2023'te Aydın CHP'ye faturayı çok ağır kesmelidir" diye konuştu.

'BİZ BU YOLA ÇIKARKEN BEYAZ KEFENİMİZİ GİYDİK'

Menderes'in mektubunda belirttiği gibi ölüsüyle bile onları silip süpürdüğünü, milletin gönlünde ebediyen taht kurmayı başardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Merhum Menderes'i rahmet ve minnetle yad etmemizin sebebi ülkemize yaptığı hizmetlerin yanında işte bu onurlu duruşudur. Hak ve özgürlüklerin gelişmesine tahammül edemeyen zihniyet ne kadar gizlenmeye çalışırsa çalışsın bugün de kendini belli ediyor. Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyor. Ey CHP'nin atıkları, biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. CHP yönetimini kuşatan bu zihniyet her hayırlı esere, hizmete karşı çıkmayı, her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi, milletinin değerlerine düşmanlık yapmayı siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Gündeme getirdikleri tek bir projeleri olmayanlar kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliptirler. Dikili bir ağaçları var mı? Arkalarına kırık, dökük kim varsa takmışlar. Nereden geliyorsunuz? diye sorsanız kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. İstikamet neresi deseniz; kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. Ne yapacaksınız? Deseniz ses çıkmaz çünkü böyle bir hazırlıkları yok" dedi.

'KABUSA MAHKUM ETMEK İSTEYENLERİN ELİNE BIRAKMAYACAĞIZ'

Tarihsel süreçte benzer mücadelelerin verildiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak biz bu fotoğrafın yabancısı değiliz" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"70'lerde, 90'larda aynı kabusu defalarca yaşadık. Toplum hafızamız baskı ve zulüm altında inleyerek yaşadığı bu kabusları unutmadı. Milletimizi bir kez daha aynı kabusa mahkum etmek isteyenlerin eline bırakmayacağız. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine inşa edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Aydının yanımızda olacağına inanıyoruz. Ülkemizin bugünlere getirirken hangi badireleri atlattığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Elbette bu süreçte bedeller ödedik, ödüyoruz. Eskinin can ve mal güvenliği, siyasi istikrarı, altyapı imkanları, uluslararası gücü olmayan Türkiye'yi yeniden geri getirmek isteyenler her yolu deniyor. Terör örgütlerinden darbecilere kadar ellerinin altındaki bütün şer güçleri birer birer üstümüze saldılar. Ülke ve millet olarak üzerimize giydirilmeye çalışan siyasi, ekonomik, sosyal esaret gömleklerini yırttıkça, maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi."

'OYUNLARI BOZULDU'

Son birkaç yıldır özellikle ekonominin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce ekonomik kriz ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle, yurt dışından ülkemize yapılan saldırılarda kullanılan araçları önemli ölçüde etkisiz hale getirdik. Başarabildiler mi? En son kur endeksi, Türk lirası dedik bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaklar. Biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. 325 milyar 326 milyon dolar ihracat yaptık. Engellemelerine rağmen yaptık. Bunları biz yaparız. Biz çalışıyoruz, yaşıyoruz. CHP laf üretiyor. Bu defa aynı oyunu yurt içi piyasalarında panik havası oluşturarak oynamaya çalıştılar. Geçtiğimiz ay bunun da tedbirini alarak yeniden istikrar ve güven iklimini tesis etme yolunda gereken adımları attık. Bu arada yaşanan fahiş fiyat artışlarının, yükselen enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız artışlarla insanlarımızı önemli ölçüde rahatlattık. Asgari ücreti hiç tahmin edemeyecekleri seviyeye çıkardık mı? AK Parti bu" dedi.

'TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK'

Ekonomi modeli programına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla Türkiye ekonomi modeli programının kazanımları daha iyi görülmeye başladı. İhracatta 2021'i 225 milyar doların üzerinde bir gerçekleşmeyle tamamladık. İstihdamda salgın öncesine göre 2,7 milyonluk artışla 30 milyon sınırına dayandık. Hiçbir insanımızı işsiz, aşsız bırakmamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gelişmiş ülkelerin 6, 7 katına çıkan enflasyonla sağa, sola yalpaladığı bir dönemde Türkiye kendi rayında güvenle yoluna devam ediyor. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar. Bunu yakalayacağız. Eskilerin, 'Elle gelen düğün bayram' dediği gibi tüm dünyanın yaşadığı sıkıntılardan payımıza düşen elbette göğüslenecektir. Bizim asıl bakacağımız yer kendi potansiyelimiz, insan gücümüz, kazancımız olmalıdır" diye konuştu.

'ELEKTRİĞİN YÖNETİMİ BİZDE, HABERİ YOK'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa açıklamasına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçenlerde Bay Kemal Şanlıurfa'da 'Belediyeyi bize verin elektriği size bedava vereceğim' dedi. Aydın aynı zamanda tarım kenti. Çiftçilerimiz burada. Aramaya gerek yok Bay Kemal. Hadi bakalım, sen şimdi Aydın'da belediye başkanına ver talimatı. Yapabiliyorlarsa hodri meydan. Aydın'da elektrik çiftçimize ücretsiz verilsin. Bay Kemal'in dünyadan haberi yok. Elektriğin yönetimi kimde belediyede mi? Elektriğin yönetimi bizde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda. Sen bunu da bilemeyecek kadar cahilsin. 14-15 büyükşehir sende Bay Kemal. Hadi ver talimatı da bedava elektriği versinler. Biz bu tür yalanlardan çok bıktık. Bunlara hesabını 2023 haziranında gelin beraber soralım. 2022'de çok daha bereketli bir sezon yaşanmasını bekliyoruz. Açgözlülük yapanları ise affetmiyoruz. Tüm hukuki mekanizmalar işletiliyor" dedi.

'KARAMSARLIK HAVASI POMPALAYANLARA ALDIRIŞ ETMEYİN'

Kendi kifayetsizliklerini gizlemek için sürekli karamsarlık havası pompalayanlara aldırış edilmemesini isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkenin ve milletin felaketi üzerinden kendine istikbal devşirmeye, iktidar rüyası görmeye kalkanlara aldırış etmeyin. Dünyanın tamamında yaşanan sorunları sadece Türkiye'ye mahsus gibi gösterip ülkeyi kalkınma treninden çıkarmaya çalışanlara aldırış etmeyin. Enflasyon başta olmak üzere çözülmesi gereken sıkıntıları biz çözeriz, Bay Kemal değil. Onun öyle bir iradesi yok. Aklı da yok. 20 yıl bütün bu yatırımları nasıl yaptıysak, havalimanları, hastaneleri, yolları nasıl yaptıysak bunları da Allah'ın izniyle biz yaparız. İstanbul'u İzmir'e biz bağladık mı Osmangazi Köprüsünü, Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Biz yaparız."

YATIRIMLARA DEĞİNDİ

Yapılan yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 havalimanımız varken şimdi 56 havalimanımız var. Çünkü, Aydınlı kardeşime bu yakışır. Yap-işlet-devret projeleriyle biz şehir hastanelerini yaptık. Şu an Türkiye'de bana bir il gösterin ki orada şehir hastanesi veya eğitim araştırma hastanesi olmasın. 20 yıldır işimiz hizmet, gücümüz millet diyerek 81 şehrimizin her köşesini eserlerle donattık. Aydın'a son 20 yılda 37 milyar dolarlık yatırım yaptık. Eğitimde, 3 bin 285 yeni derslik inşa ettik. İlimize toplam 9 bin 32 kapasiteli yükseköğretim yurt binaları kazandırdık. Aydın için iki yurt projemiz daha var. Şehrimize toplam 21 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda birçok farklı kalemde toplam 4 milyar lira tutarında yardım yaptık. Toplam 55 sağlık tesisi yaptık. Bu yıl içinde yapımını tamamlayacağımız 950 yataklı Aydın Şehir Hastanesi ile birlikte 8 sağlık tesisinin inşaatı devam ediyor. Ulaştırmada Aydın'ın bölünmüş yolunu toplam 381 kilometreye çıkardık. Aydın Denizli otoyolunun yapımına geçtiğimiz yıl başladık. Tarım ve ormancılıkta Aydın'a 13 baraj, 8 gölet, 5 hidroelektrik santrali, 36 sulama tesisi, 5 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. Hayata geçirdiğimiz sulama projeleri ile 58 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 294 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Aydınlı çiftçilerimize 20 yılda 5 buçuk milyar lira tutarında tarımsal destek verdik" dedi.

'SİZLER MİLLETİN ADAMLARINA SAHİP ÇIKTINIZ'

Törende yaptığı konuşmada çok kritik bir süreçten geçildiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Kim bu topraklarda mücadele etmişse hep zorluklarla karşılaşmıştır. Hep iftiralarla karşılaşmıştır, darbelerle karşılaşmıştır. Bu milletin değerlerini savunanlara hep çelme atmaya çalışmışlardır. Aydınlılar, size minnettarız ki onlar ne kadar korkutmaya çalışırsa çalışsın sizler milletin adamlarına sahip çıktınız" dedi.

'BERABER OLARAK BU CELLATLARA PRİM VERMEYECEĞİZ'

Açılış töreninde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuşmasında, "Adnan Menderes'i şehit eden cellatlar yeni kurban istiyorlar. Biz hep birlikte bir olarak, beraber olarak bu cellatlara prim vermeyeceğiz. Milli iradeden, demokrasiden, 80 yıllık kazanımlardan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz" dedi.

'MİLLETİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan büyük ulaştırma ve atılım süreci devam ediyor. Yükselen ivme artarak devam edecektir. Türkiye için vatanımız için, milletimiz için çalışmaya devam. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başlattığımız projeler devam ediyor. Aydın ve Denizli otoyoluna başladık. Hummalı bir çalışma var. Projelerimiz bitmeyecek, ardı arkası kesilmeyecek" diye konuştu.Hande NAYMANBurhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Hande NAYMANBurhan CEYHAN

2022-01-15 19:30:45



