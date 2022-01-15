Eve döndüğünde hareketsiz bulduğu oğlu, hastanede öldü



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Mehmet Eser (27), annesi tarafından evlerinde hareketsiz yatarken bulundu. Yüzünde morluklar bulunan Eser, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Hürriyet Caddesinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süreliğine dışarı çıkan Mehmet Eser'in annesi, eve döndüğünde oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yüzünde morluklar olan Mehmet Eser'in annesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eser, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Eser, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Eser'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, polis ekiplerince evde yapılan incelemede uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparat bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-01-15 23:21:30



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