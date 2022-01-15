Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tatlısu siyasetçilerini cahillikleriyle baş başa bırakıyorum (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın programı kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde düzenlenen partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Koçarlı ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı. Müzede gezip incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.
Öte yandan, müzede 'Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi' programı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı kapsamında gençlerle de bir araya geldi. Etkinlik basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'daki programını tamamlayıp, İzmir'e hareket etti.Hande NAYMAN- Burhan CEYHAN- Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Hande NAYMANBurhan CEYHANCemal YILDIRIM
2022-01-15 23:06:49
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.