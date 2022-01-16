Aydınlı öğrenciler, enerji verimliliğine dikkat çekti

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Gevherhan Sultan Öğrenci Yurdu’nda kalan gönüllü öğrenciler enerji verimliliğine dikkat çekti.

1016 Ocak Enerji Verimliliği Haftası Haftası kapsamında Aydınlı öğrenciler enerjinin tasarruflu kullanılmasına dikkat çekti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Nazilli Gevherhan Sultan Öğrenci Yurdu’nda kalan gönüllü öğrenciler “Aydınlık bir gelecek tasarrufla gelecek” yazılı pankartlar ile enerjinin tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.

Gönüllü öğrenciler ile ilgili kısa bir paylaşım yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, paylaşımında “1016 Ocak Enerji Verimliliği Haftası" kapsamında gönüllü öğrencilerimiz, birbirinden güzel çalışmaları ve deha fikirleri ile enerjilerimizi daha faydalı, tasarruflu kullanmaya dikkat çekti” ifadelerine yer verdi.

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