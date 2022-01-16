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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Belediye Başkanı Atabay'dan gençlere tam destek

İHA

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Teknofest'in İnsansız Sualtı Sistemleri Temel Kategorisi'nde Türkiye şampiyonu olan Çağaloğlu Anadolu Lisesi Calrov takımını Didim'de misafir ediyor.

Didim Belediye Başkanı Atabay'dan gençlere tam destek

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Teknofest'in İnsansız Sualtı Sistemleri Temel Kategorisi'nde Türkiye şampiyonu olan Çağaloğlu Anadolu Lisesi Calrov takımını Didim'de misafir ediyor.

Geleceğimiz olan gençlere hizmet etme kararlılığı kadar her alanda başarılı olan gençlere de destek vermeyi sürdüren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’in İnsansız Sualtı Sistemleri Temel Kategoride Türkiye şampiyonu olan ve Cağaloglu Anadolu Lisesi'nde okuyan Calrov takımı üyeleri ve danışman öğretmeni Mehmet Öztep’i Didim de ağırlıyor. Öğrencilerin ‘Calrov’ ismini verdikleri ve 10 ay önce kurulan takım genellikle 9. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. Bu sene ilk defa katıldıkları Teknofest’te Türkiye çapında otonom görevini eksiksiz tamamlayan tek araç olarak birinci olan takım Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra En Özgün Yazılım ödülüne de layık görüldü.

Didim Efeler Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve mekanik bölümünde aracın geliştirilmesine katkı sunan Ada Cemre Lokmacı'nın da yer aldığı takım Didim Belediyesi’nin misafiri olarak iki günlük bir program için Didim’e geldi. Didim’e daha önce gelmemiş olan takım üyesi gençler bugün Didim Belediyesi’nin Didime kazandırdığı Mübev ve Apollon tapınağını gezme fırsatını yakaladılar. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay Didim'de yaşayan Ada Cemre'nin ricasına kayıtsız kalmayarak gençleri Didim'de ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade etti. Akşam yemeğinde Mavi Mandalya'da takımla bir arada olan Atabay gençlerle başarıları ve gelecek planları ile ilgili sohbet etti.

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