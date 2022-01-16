Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın afişlerini yırtan şüpheli serbest bırakıldı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlara asılan afişlerini yırttığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Aydın programı öncesi Kuşadası ilçesinde billboardlara asılan afişler yırtıldı. İki noktada afişleri yırttığı tespit edilen ismi belirtilmeyen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN

2022-01-16 11:29:55



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