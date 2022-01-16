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Cemevi başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi statü talebi

DHA

Cemevi başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi statü talebi


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aydın ziyaretleri kapsamında cemevi başkanları ile bir araya geldiği görüşme ile ilgili konuşan Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, resmi statü ile ilgili talepleri olduklarını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamda bir çalışmanın olduğunu ancak hemen gerçekleşmesinin zor olduğunu belirterek yavaş yavaş bu isteğin gerçekleşebileceğini söyledi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün miting ve toplu açılış yapmak için geldiği Aydın'da cemevi başkanları ve muhtarlarla valilikte bir araya geldi. Toplantıya Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Akyüz, Bozdoğan Alamut Mahallesi Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özçörtük, Söke Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özgül Avcı, Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi Başkanı Şevki Kaya ile Çine Dutluoluk Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız, Bozdoğan Alamut Mahalle Muhtarı Hasbi Şen ve Efeler Yılmazköy Mahalle Muhtarı Özkan Tosun'dan oluşan heyet katıldı.
'TALEBİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIK'
Toplantıya katılan Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin detaylarına ilişkin "Bizler sorunlarımızın masada çözülebileceğini ve sokakta çözülemeyeceğini düşünerek Cumhurbaşkanı'mız ile görüştük. Cumhurbaşkanı'na resmi statüyle ilgili taleplerimizi ve cemevlerimizin sıkıntılarını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamda bir çalışmanın olduğunu ancak hemen gerçekleşmesinin zor olduğunu belirterek yavaş yavaş bu isteğin gerçekleşebileceğini söyledi. Biz de kendilerine teşekkür ederek ayrıldık" dedi.
'İNANÇ BAZINDA DEVLETİN EŞİT ŞARTLARDA DAVRANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Kaya, "Aydın'daki Alevi rakamının 100 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Öncelikle cemevlerinin maddi anlamdaki hizmet binası, elektrik, su ve benzeri giderlerin bir resmileşmesini istiyoruz. Şu an resmi bir statü yok. Elektriğini, suyunu ve personel giderlerini biz karşılıyoruz. Binaların tadilatı biz yapıyoruz. Şu an için devletten herhangi bir destek alamıyoruz. Tabii ki inanç bazında hizmet veren yerlere devletin eşit şartlarda davranmasını düşünüyoruz. Bizim çok büyük beklentimiz yok. Biz diyoruz ki resmi statü olsun. Zaten resmi statüye geçtiğinde bunların hepsinin olabileceğinden eminiz" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-01-16 15:08:31

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