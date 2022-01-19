Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor

İHA

Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Mescitli Mahallesi’nde yol genişletme ve tesviye çalışmalarını tamamlayarak dere yatağı içerisinde araç geçişlerini sağlamak için dolgu yapımına başladı.

Kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve araç trafiğini güvenli hale getirmek için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Mescitli Mahallesi’nde yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) tarafından parke taşı döşeme işlemleri yapılacak olan yolun tesviyesini yürüten belediye ekipleri, akabinde dere yatağı içerisinde set ve dolgu çalışmalarını başlattı.

Mahallelerinin eksikliklerinin tek tek tamamlandığını ifade eden Mahalle Muhtarı Nazmi Öztürk; “Mahallemizin en çok sorun yaşanan noktalarından biri sonunda çözüme kavuşuyor. Hem genişletme yapılan yolumuzda hem de dere yatağı içerisinde yağışların ardından araçlar çamura saplanıyordu. Başkanımız sağ olsun, ekiplerini mahallemize gönderdi. İş makinaları ile yolumuzun tesviyesi yapıldı. YİKOB gelerek üst yapısını döşeyecek. Dere yatağımızda da bir çalışma başlatıldı. Allah’ın izniyle mahallemizin eksikleri bir bir tamamlanıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Nazilli Uzun Yaşam Köyü’ yer tahsisi anlaşması yapıldı
YEREL HABERLER ‘Nazilli Uzun Yaşam Köyü’ yer tahsisi anlaşması ...
Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, Pamukörenspor ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, Pamukörenspor ile ...
ADÜ'de 'Beliren Yetişkinlik' konulu seminer düzenlendi
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Beliren Yetişkinlik' konulu seminer ...
Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
Aydın merkezli 4 ilde zeytinyağında 'prim' yolsuzluğu operasyonu: 58 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın merkezli 4 ilde zeytinyağında 'prim' yolsuzluğu ...
Aydın’da uyuşturucu operasyonu 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucu operasyonu 2 kişi gözaltına ...
Kuşadası’nda yunus ölü olarak kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu “Otomobilin gömülmesi bize şüpheli geldi”
YEREL HABERLER Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili ...
Söke’de Berberler Odası’nda başkan değişti
YEREL HABERLER Söke’de Berberler Odası’nda başkan değişti
Söke'de otomobile çarpan kamyonet takla attı
YEREL HABERLER Söke'de otomobile çarpan kamyonet takla attı
Nazilli’nin yüksek kesimlerinde yollar karla kaplandı Belediye ekipleri kapanan yolları iş makineleri ile açıyor
YEREL HABERLER Nazilli’nin yüksek kesimlerinde yollar karla ...
Hayırsever iş insanı Datça'ya 6 derslikli okul yaptıracak
YEREL HABERLER Hayırsever iş insanı Datça'ya 6 derslikli okul ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bebek bezi ve süt desteği
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bebek bezi ve süt ...
Söke’de KOM ekiplerinden zeytinyağı prim operasyonu Çok sayıda zeytinyağı fabrikası işletmecisi ve üreticinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Söke’de KOM ekiplerinden zeytinyağı prim ...
Efeler'in gençleri kitap kafelere akın ediyor
YEREL HABERLER Efeler'in gençleri kitap kafelere akın ediyor
Aydın ve İzmir'de suç örgütüne operasyon; 12 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın ve İzmir'de suç örgütüne operasyon; 12 gözaltı
Curling Gençler ve Yıldızlar Turnuvası, start aldı
YEREL HABERLER Curling Gençler ve Yıldızlar Turnuvası, start aldı
Eline aldığı bıçakla polislere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Eline aldığı bıçakla polislere zor anlar yaşattı
Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
YEREL HABERLER Okulun çatısında yangın çıktı; öğrenciler tahliye ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Adnan Menderes Müzesi’ni görün” tavsiyesi Erdoğan: “İnşallah fırsat bulduğunuzda bu müzeyi görme şansınız olur” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın ziyaretinden memnun kaldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Adnan Menderes Müzesi’ni ...
Didim’de oto dolandırıcılarına gece baskını
YEREL HABERLER Didim’de oto dolandırıcılarına gece baskını
Kuşadası’nda esrarengiz olay Toprağa gömülü bulunan otomobilin sırrı kriminal inceleme sonrası ortaya çıkacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda esrarengiz olay Toprağa gömülü bulunan ...
Büyükşehir’in karla mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in karla mücadelesi sürüyor
Eve dönmeyen kedisi için kayıp ilanı verip 1000 TL de ödül vadetti
YEREL HABERLER Eve dönmeyen kedisi için kayıp ilanı verip 1000 TL de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.