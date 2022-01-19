5 yaşındaki lösemi hastası Simay'a 'peruk' sürprizi



Eşber OKAYER / (KUŞADASI), (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk hediye eden kuaför Kenan Kaya, bu kez 5 yaşındaki lösemi hastası Simay Yeşil'in yüzünü güldürdü. Minik Simay'ın annesi Pervin Yeşil, "Simay, saçları döküldüğü için çok üzülüyordu. Kızım, Kaya'nın doğal saçtan hazırladığı peruk sayesinde yeniden moral buldu. Şimdi tedavimize gönül rahatlığıyla devam edebileceğiz" dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Veysi Yeşil (32) ve Pervin Yeşil (31) çiftinin 2 kızından büyük olanı Simay, yaklaşık 50 gün önce halsizlik ve kusma şikayetiyle S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrollerin ardından Simay'a lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi uygulanmaya başlanan Simay'ın tedavi sürecinde saçları döküldü. Simay'ın üzüntüsüne dayanamayan ailesi, kuaför Kenan Kaya'nın daha önce peruk hediye ettiği lösemi hastası 9 yaşındaki Gülcihan Demir'in ailesi üzerinden kendisine ulaşıp peruk talep etti. Talebi kabul eden Kaya, yaklaşık 4 günde Simay'ın gerçek saçlarına benzeyen bir peruk hazırladı. Kaya, peruğu dün annesi Pervin Yeşil ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine gelen Simay'a hediye etti.

'AMACIM FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

18 yıldır ücretsiz peruk hediye ettiği hasta sayısının 800'ü geçtiğini ifade eden 35 yıllık kuaför, evli ve 1 çocuk sahibi Kaya, kanser hastaları için peruk hazırlamanın kendisine büyük mutluluk verdiğini belirterek, "Kanser hastalığının genelde tedavisi çok uzun sürüyor. Hastalar bu süreçte epey yıpranıyor. Yaşı ister büyük isterse küçük olsun psikolojileri bozulup çökme noktasına geliyor. Bu süreçte onlara en büyük destek morallerini düzeltmekten geçiyor. Kanser hastalarına peruk hediye etmek benim için bir sosyal sorumluluk projesi. Amacım benimle aynı mesleği yapan diğer arkadaşlarım arasında farkındalık oluşturmak. Peruk hediye ettiğim hastalar arasında çocuklar, çalışanlar, öğrenciler ve ev hanımları var" dedi.

'SİMAY DAHA İYİ OLACAK'

Simay'ın annesi Pervin Yeşil ise "Kızımızın lösemi olduğunu öğrenince çok üzüldük. Bir süre sonra saçları dökülünce yüzü iyice asıldı. Kenan Kaya kısa sürede peruğu hazırlayıp bize hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Simay daha iyi olacak. Tedavi bittikten sonra saçları çıkana kadar peruğumuzu takacağız. Şimdi tedavimize gönül rahatlığıyla devam edebileceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2022-01-19 12:15:57



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