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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın işgücü sayısı belli oldu

İHA

Aydın’ın işgücü sayısı belli oldu

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da toplam işgücü sayısı 81 bin 534 oldu.
Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Armağan Önal’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın’ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 4. Olağan Toplantısı’nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.
Aralık 2021 itibariyle kurum kayıtlarına göre Aydın genelinde, 19 bin 584’i kadın, 15 bin 827’si erkek olmak üzere toplam 35 bin 411 kişi iş ararken, 39 bin 468’i kadın, 42 bin 66’sı erkek olmak üzere toplam 81 bin 534 çalışan bulunuyor.
TÜİK Kasım 2021 verilerine göre ise Aydın’ın istihdam oranı yüzde 52,5 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 11,2 oldu.
2021 yılı Ocak Aralık aylarında İŞKUR’a kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 35 bin 472 açık iş ilanı alındı. Son 1 yıllık verilere göre 80 bin 540 kişi İŞKUR’a iş başvurusunda bulunurken, 787’si engelli olmak üzere toplam 31 bin 24 kişi istihdam edildi.
İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik olarak 2016 2021 yılları arasında 161 işletmeye hibe desteği açılırken, 99’u engelli, 62’si eski hükümlü olmak üzere toplam 7 milyon TL hibe desteği sağlandı.
Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik gerçekleştirilen son başvuru döneminde 16’sı engelli, 5’i eski hükümlü olmak üzere 21 adet proje başvurusu yapıldı. Projeler, kurul üyelerinin görüşleri ile birlikte ilgili komisyona gönderilecek. 21 adet kendi işini kurma projesi için toplam 1 milyon 214 bin 710 TL hibe verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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