Aydın'da 537 adet 'tehlike arz eden köpek' kayıt altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da 537 adet 'tehlike arz eden köpek' kayıt altına alındı

İHA

Aydın'da 537 adet 'tehlike arz eden köpek' kayıt altına alındı

Aydın il genelinde 'tehlike arz eden köpek ırkları' kapsamında bulunan 537 adet köpeğin kayıt altına alındı.

Temmuz ayında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna göre 14 Temmuz 2021 tarihinden önce sahiplenilmiş olan American Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire Terrier, Americab Bully ırkı 'tehlike arz eden köpek ırkları' grubunda yer alan köpeklerin 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılıp Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Petvet kayıt sistemine kaydedilmeleri istenmişti. Kanun kapsamında Aydın'da belirtilen süre içerisinde 'tehlike arz eden köpek ırkları' kapsamında 537 adet köpek kayıt altına alındı.

Kayıt ettirilmeyen köpeklere el konularak, sahipleri cezalandırılacak
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Buna göre İlimizde İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile serbest Veteriner Hekimler tarafından 537 adet "tehlike arz eden köpek ırkları" grubunda yer alan köpeğin sisteme kayıtları gerçekleştirilmiştir. Bu süre kapsamında hayvanlarını kayıt altına aldırmayana hayvan sahiplerine hayvan başına 14 bin 982 TL idari para cezası verilecek ve bu hayvanlara el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecektir. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan hayvanlar, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacaktır. Buna aykırı hareket eden hayvan sahiplerine 14 bin 982 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bu hayvanları sokağa terk edenlere ise 40 bin 860 TL idari para cezası verilecektir. Ayrıca konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca yayımlanan 2021/48 sayılı genelgenin yürürlüğe girdiği 07.12.2021 tarihinden önce gebe kalan American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, doğum yapması ve yavruların 4 aylık olana kadar beklenip, kısırlaştırıldıktan sonra kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köşk Belediyesi'nin istinat duvarı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi'nin istinat duvarı çalışmaları devam ...
Kuşadası’nda trafik kazası: 4’ü ağır 8 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda trafik kazası: 4’ü ağır 8 yaralı
Aydın’ın işgücü sayısı belli oldu
YEREL HABERLER Aydın’ın işgücü sayısı belli oldu
Aydın’da 2 bin 629 adet denetim gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın’da 2 bin 629 adet denetim gerçekleştirildi
Kuşadası Belediyesi'nden geleceğin yıldız adaylarına malzeme desteği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nden geleceğin yıldız adaylarına ...
5 yaşındaki lösemi hastası Simay'a 'peruk' sürprizi
YEREL HABERLER 5 yaşındaki lösemi hastası Simay'a 'peruk' sürprizi
Başkan Özcan, “Siyasi kaygıyla değil hizmet anlayışıyla halkımız için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Özcan, “Siyasi kaygıyla değil hizmet ...
Tarım Fuarı’nda, 200 milyon TL sıcak satış yapıldı Çondur: “9. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı 200 milyon TL’nin üzerinde sıcak satışla bitirdik”
YEREL HABERLER Tarım Fuarı’nda, 200 milyon TL sıcak satış ...
Burnuyla kitap yazan Aydınlı genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, azmiyle örnek olan engelli yazar Erol’u onurlandırdı
YEREL HABERLER Burnuyla kitap yazan Aydınlı genç, Cumhurbaşkanı ...
ASDEP kapsamında Aydın'da 16 bin 157 kişi ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılandı
YEREL HABERLER ASDEP kapsamında Aydın'da 16 bin 157 kişi ziyaret ...
Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli hale getiriliyor
YEREL HABERLER Nazilli Mescitli Mahallesi'nde yollar daha güvenli ...
‘Nazilli Uzun Yaşam Köyü’ yer tahsisi anlaşması yapıldı
YEREL HABERLER ‘Nazilli Uzun Yaşam Köyü’ yer tahsisi anlaşması ...
Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, Pamukörenspor ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, Pamukörenspor ile ...
ADÜ'de 'Beliren Yetişkinlik' konulu seminer düzenlendi
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Beliren Yetişkinlik' konulu seminer ...
Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu
Aydın merkezli 4 ilde zeytinyağında 'prim' yolsuzluğu operasyonu: 58 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın merkezli 4 ilde zeytinyağında 'prim' yolsuzluğu ...
Aydın’da uyuşturucu operasyonu 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucu operasyonu 2 kişi gözaltına ...
Kuşadası’nda yunus ölü olarak kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili konuştu “Otomobilin gömülmesi bize şüpheli geldi”
YEREL HABERLER Yediemin deposu avukatı gömülen otomobille ilgili ...
Söke’de Berberler Odası’nda başkan değişti
YEREL HABERLER Söke’de Berberler Odası’nda başkan değişti
Söke'de otomobile çarpan kamyonet takla attı
YEREL HABERLER Söke'de otomobile çarpan kamyonet takla attı
Nazilli’nin yüksek kesimlerinde yollar karla kaplandı Belediye ekipleri kapanan yolları iş makineleri ile açıyor
YEREL HABERLER Nazilli’nin yüksek kesimlerinde yollar karla ...
Hayırsever iş insanı Datça'ya 6 derslikli okul yaptıracak
YEREL HABERLER Hayırsever iş insanı Datça'ya 6 derslikli okul ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bebek bezi ve süt desteği
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bebek bezi ve süt ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.