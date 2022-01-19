Söke’de Çalıntı arabayla kaçan hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı.

Söke’de kovalamaca sonucu çaldığı araçla kaçan hırsızı Söke Polisi yakalandı. Olay İlçe merkezinde hareketli ve heyecanlı anlar yaşattı. Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları başarılı operasyonla takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre; 48 UN 001 plakalı otomobil çalındı. Polis bu aracın ve aracı çaldığı iddia edilen Kadir A.'nın peşine düştü. İlçe merkezinde görülen aracı takibe alan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İsmet İnönü Caddesi’nde kıstırdı. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil lastiklerine ateş edilerek durdurulabildi. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde Kadir A. yakalanıp göz altına alınırken, yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşanan olayda İsmet İnönü Caddesi bir süre trafiğe kapalı kaldı. Heyecanlı anlar yaşandı.

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