Aydın’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada her iki araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Kaza, Efeler Orta Mahalle Selanik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. idaresindeki 09 AFA 139 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 09 AN 359 plakalı otomobil trenyolu altgeçidi çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 09 AFA 139 plakalı otomobil, bölgede bulunan bir okulun bahçe duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile sürücü A.D. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan sürücü A.D. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada 2 araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.