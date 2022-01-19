Aydın'daki trafik denetimlerinde 56 sürücüye cezai işlem uygulandı

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 56 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Denizli ve İzmir Bulvarı üzerinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denizli Bulvarı üzerinde İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’nin desteği ile drone uygulaması, İzmir Bulvarı üzerinde ihbarlı denetim, 112 Haber Merkezi'nden de KGYS uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında kurallara uymadıkları tespit edilen 56 araç sürücüsüne emniyet kemeri, kask, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.