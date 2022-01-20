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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Orient ve Grand Bazaar'da hummalı çalışma

İHA

Kuşadası Orient ve Grand Bazaar'da hummalı çalışma

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin Orient ve Grand Bazaar’da başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Üç farklı noktada eş zamanlı olarak yürütülen çalışma kapsamında ekipler, kruvaziyer gemileriyle kente gelen turistlerin uğrak noktası olan 2 turistik çarşıyı da yeni sezona yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Kuşadası’nı daha modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek için bütün olanaklarını seferber eden Kuşadası Belediyesi’nin kentin en eski çarşıları olan Orient ve Grand Bazaar’da başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Üç noktada 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalarda 4 farklı kurum uyum ve iş birliği içerisinde mesai harcıyor. İlk kazmanın vurulduğu Kıbrıs Caddesi’nde ASKİ ekipleri tarafından içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Kuşadası Belediyesi ekipleri ise kısa süre sonra yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başlayacak.

Orient Bazaar’da yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları ile eş zamanlı olarak iletişim ekipleri tarafından sokağın internet ve telefon hatlarının yenilenmesine başlandı. İnternet ve telefon hatlarının yenilenmesinin ardından AYDEM tarafından bölgenin elektrik alt yapısını yenileyecek. Grand Bazaar’daki terasman kazısı ise devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alanın alt ve üst yapısı bütünüyle yenilenmiş olacak. Ardından dükkanların peyzaj ve cephe düzenlemelerinin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi için çalışma yürütülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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