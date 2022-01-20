Nazilli Belediyespor'un güveni tam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyespor'un güveni tam

DHA

Nazilli Belediyespor'un güveni tam


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Pazarspor karşılaşmasında seriyi sürdürmek istiyor. Karadeniz temsilcisi son 4 maçını puansız geçti. Cumartesi günü oynanacak mücadele için deplasmana hareket eden Nazilli'de Mert Er ve Mehmet Ersavaş'ın cezalarının bitmesi de teknik direktör Kadir Kar'ın yüzünü güldürdü. Rakibin yanında hava koşullarının da büyük önem taşıyacağını belirten Kadir Kar, "Rize'de hava karlı. Rakibimiz bu zemin ve şartlara alışkın. Biz istediğimiz oyunu oynayamayabiliriz ama istediğimiz sonucu alacağız. Güvenimiz tam, takımda eksik yok. İçerideki 2 puan kaybımızı deplasmanda 3 puan alarak telafi edeceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-01-20 11:06:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baraj yüzeyindeki ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Baraj yüzeyindeki ceset ihbarı ekipleri harekete ...
Çaldığı otomobilde vurularak yakalanan şüphelinin tedavisi tamamlandı (2)
YEREL HABERLER Çaldığı otomobilde vurularak yakalanan şüphelinin ...
Çaldığı otomobilde vurularak yakalanan şüphelinin tedavisi tamamlandı
YEREL HABERLER Çaldığı otomobilde vurularak yakalanan şüphelinin ...
Çine’de belediye personelinin evine uyuşturucu baskını “Uyuşturucu madde ve tarihi eserler ele geçirildi”
YEREL HABERLER Çine’de belediye personelinin evine uyuşturucu ...
Aydın'daki 1800 yıllık tiyatro binasının ilk katı ayağa kaldırıldı
YEREL HABERLER Aydın'daki 1800 yıllık tiyatro binasının ilk katı ...
Nazilli Belediyesi zeytin hasadına başladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi zeytin hasadına başladı
Efeler’de tiyatro oyunu çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Efeler’de tiyatro oyunu çocuklarla buluştu
Aydın’a sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a sağanak yağış uyarısı
Başkan Ömer Günel’den “Acil Tedbir” Uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel’den “Acil Tedbir” Uyarısı
KUTO'da Sertifikalı ilk yardım eğitimi yapıldı
YEREL HABERLER KUTO'da Sertifikalı ilk yardım eğitimi yapıldı
Nysa antik kenti, kültür turizminin yeni rotası oluyor
YEREL HABERLER Nysa antik kenti, kültür turizminin yeni rotası ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere vitamin takviyesi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere vitamin ...
Aydın’da kar yağacak
YEREL HABERLER Aydın’da kar yağacak
Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak ...
Aydın'da Jandarma timleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Aydın'da Jandarma timleri sokak hayvanlarını yalnız ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Başkan Çerçioğlu ile görüştü
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Başkan ...
Aydın’da zirai don bekleniyor
YEREL HABERLER Aydın’da zirai don bekleniyor
Başkan Özmeriç’ten sürücülere 'kış' uyarısı “Sadece yasal zorunluluğa değil hava şartlarını da göz önünde bulundurun”
YEREL HABERLER Başkan Özmeriç’ten sürücülere 'kış' uyarısı “Sadece ...
Alışveriş yapma bahanesi ile yardım kutusunu alıp gitti Güvenlik kameraları bu defa vicdansızlığı görüntüledi
YEREL HABERLER Alışveriş yapma bahanesi ile yardım kutusunu alıp ...
Yörük Ali Efe Müzesi restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Yörük Ali Efe Müzesi restorasyon çalışmaları başladı
AFAD sadece karda değil, her zaman teyakkuzda "Nerede hayat orada AFAD"
YEREL HABERLER AFAD sadece karda değil, her zaman teyakkuzda "Nerede ...
Şehit Polis Memuru Karaarslan unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Polis Memuru Karaarslan unutulmadı
Gökbel Barajı, 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
YEREL HABERLER Gökbel Barajı, 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın'da 'Kestane Farkındalık Günü' etkinliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.